Meglepő, honnan jött a pulyka és hogyan lett a magyar konyha része

Pulyka a régi magyar szakácskönyvekben

Elképesztő, mennyi pulykás étel létezett már 300 éve! Egy német szakácskönyv 1680-ra elkészült fordítása, amelyet az erdélyi fejedelemnének, Bornemisza Annának ajánlottak, már húsz pulykából készült ételt ismert. Sülték, főzték, húsos piteként megsütötték, fekete lével – azaz vérrel sűrített mártással, amiről itt írtunk korábban – kínálták vagy éppen rostélyon sütötték egyes részeit. Szárnyát májjal, borssal, sáfránnyal, petrezselyemmel és pirított kenyérdarabokkal tették ízesebbé. A töltött pulykát marhahúsos lében főzték, petrezselyemmel, szerecsendióval és „jószagú füvekkel”. Sőt: az akkor még egzotikusnak számító madarat narancsmártással is kínálták. Meglepően modernnek ható ízkombináció.

Így bántak a pulykával régen

Egy évszázaddal később Simai Kristóf (1795-ben) nemcsak a fűszerezést írja le, hanem azt is, hogyan kell a levágott pulykát tárolni:

ha fejét vetted a pulykának, lábánál fogva azontúl függeszd fel a szegre, hogy ne henteregvén a földön, öszve ne verje magát és a hús kék ne legyen. Hagyd, függjön legalább egy éjszakán, másnap kopaszd meg szárazon.

Simai pulykatölteléke igazi fűszeres ízbomba: majoranna, bazsalikom, kakukkfű, petrezselyem, citromlé, máj, tojás és zsemle került bele, a sült mellé pedig mandulás, tormás mártást ajánl.

Pörkölt, gesztenye, curry – régi receptek pulykával

A 19. századra a pulyka végképp beépült a magyar konyhába. A Budapesti szakácskönyv már egészen változatos formákban ajánlja: van benne gesztenyepürés, illetve paprikás étel, zellermártással vagy zsázsával kínált sült, májjal töltött pulyka, de még curryvel fűszerezett pulykahús-tekercs is. Ennek így írták le receptjét:

Hozzávalók: pulykaaprólék, épp annyi húslében megfőtt rizs, ¼ l tejfölösmártás, 2 evőkanál húsmáz, 3 evőkanál körri, zsemlemorzsa, petrezselyem Ide használjuk föl a pulykamaradékhúsokat. Metéljük kockásra, tegyük egy lábasba, adjunk hozzá épp annyi húslében főtt rizst, hintsük meg 2 evőkanálnyi körrivel. Most egy lábasba töltsünk ¼ l tejfölösmártást, habarjuk hozzá a húsmázt, 1 evőkanál körrit, öntsük hozzá a húst, a rizst, vegyük le a tűzről, kavarjuk össze jól, s öntsük az egészet egy lapos lábasba. Ha megkeményedett, formáljunk belőle tekercseket, hempergessük meg zsemlemorzsában, aztán sütőpléhre rakva, forró zsírban süssük ki szép aranybarnára. Ha kisült, kiszedjük, lecsurgatjuk, egy asztalkendővel leborított tálra rakjuk halom formában, aztán sült petrezselyemmel körülrakva feladjuk.

Az ünnepi asztal éke

A század végére és a 20. század elejére a pulyka már ünnepi étel is. Móra Ferencné 1928-ban kiadott szakácskönyve és Magyar Elek gyűjteménye (1939) szerint a karácsonyi asztal egyik fénypontja lehet. A megfelelő madarat ehhez már december elején kiválasztották, kukoricával és akár dióval hizlalták, hogy ízesebb legyen a húsa. Töltötték gesztenyével, kínálták aszalt szilvával vagy fűszeres borban eltett gyümölccsel.