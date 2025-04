Idegenek: döbbenetes, eltitkolt hidegháborús incidensről számol be egy CIA dokumentum

Idegenek rendkívüli, állítólagos ötödik típusú találkozásáról számol be az a hidegháború végéről származó dokumentum, amely azt állítja, hogy az incidens során huszonhárom gyakorlatozó szovjet katona egy ismeretlen eredetű energiasugárzás hatására szabályosan kővé vált.

Az idegenek ötödik típusú találkozójára tekintik fontos bizonyítéknak a CIA közzétett jelentését az ufó-hívők Fotó: Pinterest/Wolff

Idegenek ötödik típusú hátborzongató találkozója Szibériában

Az incidensről először a Canadian Weekly World News és a Holos Ukrayiny ukrán újság számolt be még 1993 márciusában a titkosított és 250 oldalas dokumentum egyoldalas összefoglalását közzé téve, amelyben a szovjet hadsereg egyik egysége és egy repülő idegen objektum közti összecsapásáról számolnak be, ami állítólag 1989-ben történt - idézi az Independent.

Dr. J. Allen Hynek amerikai asztrofizikus - aki az azonosítatlan repülő objektumok eredetének kivizsgálására az amerikai kormány által 1947-ben felállított munkacsoportot vezette-, állította fel azt a hét kategóriából álló besorolást, ami a feltételezett idegenek és az emberek közötti interakciókat osztályozza. E besorolás szerint harmadik típusú találkozásnak minősül, ha saját szemünkkel látunk idegent, a negyedik típusú pedig az, amikor az idegenek valakit elrabolnak, míg ötödik típusú az olyan találkozás, ami halállal jár.

A hátborzongató sztori amely az ukrán forrásban „kozmikus bosszú” címen szerepelt, és állítólag egy kiterjedt, 250 oldalas KGB-dokumentumból származik ami tanúvallomásokkal és dokumentumfotókkal kiegészítve arról számolt be, hogyan vett részt 25 szovjet katona egy olyan gyakorlaton, amelyen váratlanul egy „csészealj alakú alacsonyan repülő objektum” haladt el a szibériai bázisuk felett.

Stephen Hawking szerint a nálunk fejlettebb idegen civilizációk veszélyesek lehetnek az emberiségre Fotó: Heavy.com

Az idézett forrás szerint a furcsa objektumra "tisztázatlan okból" egy Sz-75 Divina közepes hatótávolságú föld-levegő rakétát lőtt ki gyakorlatozó alegység amit ellenséges objektumként azonosítottak és telibe is találták. Öt alacsony „nagy fejű és nagy fekete szemű” humanoid emelkedett ki a lezuhant roncsból – írja a sci-fi regényekre hajazó beszámoló –, még mielőtt „egyetlen tárggyá” egy gömbalakú formává egyesültek volna, ami baljós zümmögést bocsátott ki magából. A gömb ezután ragyogó fehér fényt lövellt ki, melynek következtében 23 ember „kőoszloppá változott”, míg a maradék kettő - akik a fényrobbanás árnyékában álltak-, sértetlenül úszták meg az incidenst -idézik a forrásból.

Valóság, vagy pedig kommersz sci-fi?

Az idegenek állítólagos támadása után a szovjet hadsereg egyik speciális alakulata begyűjtötte az áldozatok holttestét, amit egy Moszkván kívüli titkos kutatólaboratóriumba vittek.

Itt alapos vizsgálatnak vetették alá a szörnyethalt katonák furcsán megkövesedett földi maradványait.

Kiderült, hogy a testszöveteik molekulaszerkezete teljesen megváltozott ami a mészkőéhez hasonló struktúrára emlékeztetett. Ezt a horrorisztikus elváltozást a furcsa és éles fehér fénynek, az "emberiség által jelenleg nem ismert energiaforrásnak” tulajdonították.

Egyelőre nem tudjuk, hogy hány idegen civilizáció rejtőzhet a világűr mélyén Fotó: Wikimedia Commons/Anttler

Ha a KGB-aktában írtak megfelelnek a valóságnak, akkor ezt egy rendkívül fenyegető esetnek kell tekinteni”

– idézik a CIA egyik meg nem nevezett elemzőjét, aki a történetre reagált. "Az idegenek olyan fegyverekkel és technológiával rendelkeznek, amelyek felülmúlják minden feltételezésünket. Ki tudnak állni magukért, ha megtámadják őket" - véli a személyazonosságát inkognitóban tartó CIA-elemző. Mike Baker, a CIA volt ügynöke azonban jóval szkeptikusabb a múltbeli szibériai ötödik típusú találkozással kapcsolatban, amelyről úgy véli, olyan mint egy kommersz sci-fi ,vagy az 1950-es évek B-filmjeinek egyik jelenete.

Az emberiség régi vágya, hogy idegen civilizáció nyomára bukkanjon. A fantázia birodalmában az idegenek hol jóságos, hol pedig halálos veszélyt jelentő lényekként jelennek meg, mint például Ridley Scott ikonikus az Alien című filmjében (A fotó az Alien című mozifilm egyik képkockája) Fotó: Wikimedia Commons/Source

Ha történt is valami hasonló, az incidens természetétől függetlenül azt gyanítom, hogy a tényleges jelentés nem nagyon hasonlít ahhoz, amit az eredetileg írtakból a további öt-hat-hét iterációból hámoztak ki”

– nyilatkozta a CIA ex-ügynöke a Fox News Digitalnak. "Abban biztos vagyok, hogy történt valami szokatlan. Csak azt nem hiszem el, hogy évtizedekkel ezelőtt leszálltak az idegenek, mészkővé változtatták a szovjet katonákat, és erről csak most hallunk először. Nem hiszem, hogy ez lenne a helyzet"- mondja Mike Barker.

Akadnak megmagyarázhatatlan esetek is

Az ufók mindazonáltal továbbra is hatalmas érdeklődést váltanak ki világszerte. Donald Trump elnök még a tavalyi elnökválasztási kampánya során Logan Paul podcastjában egy kérdésre válaszolva kijelentette, hogy személy szerint nem hisz a földönkívüliekben. Elnöksége első hónapjaiban azonban aláírt egy rendeletet amelyben arra utasította az illetékes hatóságokat, hogy töröljék minden, az ufókra vonatkozó szövetségi dokumentum titkosítását abból a célból, hogy végre felfedjék, vagy pedig éppen ellenkezőleg eloszlassák a titkolózással kapcsolatos pletykák alapját.

Számos, ufóként azonosított tárgyról nem sikerült kideríteni, hogy honnan ered Fotó: U.S. Air Force/Duncan Phenix

Eközben az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon tavaly kiadott egy jelentést, amelyben a 2023 májusa és 2024 júniusa között a nyilvánosságtól kapott 757 azonosítatlan és megmagyarázhatatlan légi jelenséggel kapcsolatos észlelést részletesen elemezve szakértőik arra a konklúzióra jutottak, hogy ezek közül egyik sem szolgáltatott bizonyítékot az idegenekre, illetve a földönkívüli életre. Mindezek ellenére a több száz tévesen azonosított és meteorológiai léggömbre, madárra vagy műholdra vonatkozó észlelés között előfordult néhány olyan eset is, ami dacolt a könnyű magyarázattal, bennük egy kereskedelmi utasszállító repülőgép, valamint egy titokzatos tárgy közeli találkozója is, ami nem messze New York partjaitól történt.

Mit lehet tudni a nagy port felvert állítólagos ötödik típusú találkozásról?