Kiss László csillagász: Én lennék a legboldogabb, ha kiderülne, egy UFO idegenek űrhajója

– És a kommunikációs vonal?

– 2017-ben hoztuk létre a Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.-t, amelynek kimondottan az volt a célja, hogy segítse a tudománykommunikációt. 2019-ben nyitotta meg a kapuit a Svábhegyi Csillagvizsgáló interaktív élményközpontunk, ami gyorsan be is zárt 2020-ban a Covid miatt, de aztán újranyitottuk. Van külön kommunikációs csapatunk, akik a sajtóhíreket állítják elő, gondozzák a honlapjainkat, közösségimédia-felületeinket. Közben a Covidnak köszönhetően magam is elindítottam egy saját brandet. Nemrég érte el a YouTube-csatornám a háromszázadik videóval a kétmillió megtekintést és az egymillió óra nézési időt. Vagyis három és fél év alatt összesen – különböző képernyőkön – több mint száz évet beszéltem. Ez saját hobbivá nemesedett.

– Nemrég nagy pályázatot nyertek: az ERC Synergy Grant részeként exobolygók kőzetösszetételét vizsgálhatják. Talán a laikus érdeklődők számára is világos, hogy a csillagok összetételét a színképük vizsgálata alapján határozzák meg. Ugyanezzel a módszerrel vizsgálható az exobolygók légköre, ha elhaladnak a csillaguk előtt. De hogyan állapítják meg a kőzetek összetételét ilyen irdatlan távolságokból?

– A Steve Mojzsis által vezetett projekthez számításokat kell végezni a légkör alján megjelenő kőzetek kapcsán, valamint a bolygó nappali oldaláról visszavert fény a kőzet tulajdonságait mutatja meg. Ha a bolygó a mi szemszögünkből a csillag előtt van, akkor a légkörét látjuk, ha pedig a csillag van közelebb hozzánk, akkor a felszínét. Ezeket az exobolygókat a James Webb-, majd pedig az Ariel-űrtávcsövekkel tudjuk megvizsgálni. Azt már tudjuk, hogy nagyobb exobolygók, gázóriások esetében működik a dolog.

– Bár sokat beszélt a témáról és ezért óva intett, hogy szóba hozzam, de mégis: ejtsünk szót a földönkívüliekről. Osztja az álláspontot, miszerint olyan sok égitest van a világegyetemben, hogy muszáj létezniük?

– A tudomány válasza erre ma, hogy nem tudjuk. Van egy kritikus érték, amiről fogalmunk sincs: ez az élet kialakulási valószínűsége. Ha ez nagyságrendekkel kisebb, mint ahány csillag és bolygó létezik az univerzumban, akkor nem hemzseg az élettől a világegyetem. De ha mindenhol kialakul, ahol számára a feltételek adottak, akkor az univerzum zsizseg az élettől.

A NASA James Webb űrteleszkópja. Fotó: Profimedia

– Ha így van, merre keressük?

– Nem nagyon hiszek abban, hogy a James Webb ilyesmire bizonyítékot talál, szerintem a Naprendszer sokkal érdekesebb. A Jupiter Europa holdjának jégpáncélja alatt olyanok a körülmények, mint a Csendes-óceán fenekén. Ha ott élnek extremofil lények, akkor az Europán miért ne tudnának? Ha bebizonyosodna, hogy a Marson egykor volt élet, az azt jelentené, hogy az két szomszédos égitesten is kialakult, amiből arra következtethetünk, hogy ennek a valószínűsége nem egy pici szám, hanem nagy.

– Tavaly az amerikai kongresszus előtt hírszerző tisztek és vadászpilóták számoltak be arról, hogy nem vagyunk egyedül. Mit gondol erről csillagászként?

– Én lennék a legboldogabb, ha kiderülne valamelyik UFO-észlelés kapcsán, hogy idegenek űrhajója, de ebben nem hiszek. Hozzáteszem: hinni a templomban kell. Attól még, hogy valamiről nem tudjuk, micsoda, nem következik belőle, hogy egy idegen űrhajó. Ez nagy logikai bakugrás. Ha a tudomány megjelenik ezen a területen, és erre láthattunk példákat, akkor kiderülhet az igazság.

– Mégis, az egészben az a legérdekesebb, hogy hitelesnek tűnő emberek beszélnek a kérdésről.

– Minden területen vannak őrültek és elmélészek. Világunk azonban sokkal unalmasabb hely, mint amit a hollywoodi filmek sugallnak.

Borítókép: Kiss László csillagász (Fotó: Mirkó István)