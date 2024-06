Kiss László csillagász: „bebootol” a magyar űripar

– Miért fontos ezeknek az észlelése?

– Ezek a becsapódó égitestek nem okoztak nagy katasztrófát. Az idei legutolsó Berlin közelében telihold fényességű tűzgömbként fejezte be az életét. A 2023-as Normandia fölött tűnt fel, majd két napra rá a kukoricaföldön találták meg darabjait. A meteoritpiac egyébként óriási üzlet, gyűjtők hatalmas összegeket fizetnek értük.

Sárneczky Krisztián idei felfedezésének darabjaiért grammonként kétezer dollárt adnak, azaz drágább, mint a smaragd.

Viszont az egyik 2022-es becsapódás egy négy kilotonnás robbanás volt valahol a Jeges-tenger felett. Nem is zavart különösebben senkit, viszont akkor már javában dúlt az orosz–ukrán háború, ami elgondolkodtatott. Mi történne akkor, ha egy tízméteres szikla érkezne? A cseljabinszkiek tudnának róla mesélni: 2013 telén egy ekkora szikla csapódott a Földbe. Felrobbant több kilométeres magasságban, nem okozott krátert, de a nagyjából megatonnás robbanástól a város összes ablaka így is betört, az üvegcserepektől több ezer ember megsérült.

Most képzeljük el, hogy háborús helyzetben egy nagyhatalom vezetése riasztást kap, hogy valamelyik nagyvárosa fölött megatonnás robbanás történt. Vajon mire gondol?

Felmerül-e benne, hogy az ellenfele dobott rá egy atombombát? Jobb, ha a csillagászok szólnak időben, hogy „csak” egy tízméteres szikla közelít.

Szerencsére éppen a közelmúltban nyertünk el egy mesterséges intelligenciát használó céggel egy ESA-projektet, amelyben mi a méréseket végezzük, ők pedig olyan képelemzést dolgoznak ki, mellyel hatékonyabban találjuk meg a nagy mozgás miatt csíkokká elhúzódó, Földet súroló kisbolygókat.

– Most előfordul, hogy nem vesszük észre ezeket?

– Természetesen, hetente történik ilyen. A cseljabinszki is ilyen volt. Az azért is volt különleges, mert a Nap felől érkezett. Az ilyen kisbolygókat nincs esélyünk a bolygó felszínéről észrevenni. Ezért most az ESA és a NASA is dolgozik olyan űrteleszkópokon, melyek az infravörös tartományban mérnének a Naphoz közeli irányba. Jelenleg aktívan dolgozunk azon, hogy ebbe a projektbe is bekerülhessünk.

– Az űr még az a terület, ahol viszonylagos béke van Oroszország és a Nyugat között. Hogyan hat a háború erre?

– Nagyon rosszul. Személyes tapasztalatom, hogy 2019-ben a Francia Guyana-i Kourouból megnézhettem a Cheops indítását, ami egy orosz Szojuz–Fregat hordozórakétával került Föld körüli pályára. A Szojuz az egyik legmegbízhatóbb hordozórakéta: a statisztikák szerint kétezer indításból csak öt végződött kudarccal. Ez a polgári légi közlekedésben tragikus lenne, de az űrben nagyon jónak számít.

Egy Atlas V hordozórakétával a levegõbe emelkedik a Boeing amerikai repülõgépgyártó vállalat elsõ, embert szállító ûrkapszulája, a Starliner a Cape Canaveral-i Kennedy Ûrközpontban 2024. június 5-én. Fotó: Chris O'Meara

Különösen azért, mivel ma Európának nincs hordozórakétája, és az amerikaiaknak is hosszú időbe telt építeni egyet.

A háború kirobbanása után az oroszok azonnal összecsomagoltak Kourouban, és otthagyták „Európa űrkikötőjét”.

Pedig az nekik is érdekük volt, mert remek hely az indításra: az Egyenlítőtől öt fokkal északra fekszik Dél-Amerikában. Egyes számítások szerint Floridához képest huszonöt százalékkal, a kazahsztáni Bajkonurhoz képest negyven százalékkal nagyobb hasznos terhet tud feljuttatni onnan ugyanaz a rakéta. Vagy említhetném a német–orosz együttműködésben üzemeltetett űrtávcsövet, amit azonnal lekapcsoltak, a röntgencsillagászok legnagyobb bánatára. Azt is egyértelműen kijelenthetem, hogy az orosz szakemberek nemzetközileg páriává váltak. Vannak például szaklapok, melyek nem fogadnak el orosz kutatóktól cikkeket.