Cipőket és kabátokat lopkodott a soproni fiatalember, de nem sikerült nagy karriert csinálnia belőle

Divatdiktátor lehetett.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 26. 14:02
Egy 25 éves férfi soproni lakások elől vitt el cipőket és kabátokat, de nem úszta meg – adta hírül a rendőrségi portál.

Ez év október közepétől számos feljelentés érkezett a Soproni Rendőrkapitányságra, hogy valaki az Aranyhegy városrészben társasházak lépcsőházaiba jutott be, és hét alkalommal ellopta a folyosón tárolt, nagyobb értékű sportcipőket és kabátokat.

A soproni rendőrök azonosították az elkövetőt, és november 24-én elfogták a helyi férfit.

A nyomozók üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a tettest, aki elismerte a bűncselekményeket, és elmondta, hogy a lábbeliket rögtön el is adta. A rendőrök kutatást végeztek a lakcímén, és megtaláltak egy lopott sportcipőt, amit azóta vissza is adtak jogos tulajdonosának.

 

