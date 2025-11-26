Cipőket és kabátokat lopkodott a soproni fiatalember, de nem sikerült nagy karriert csinálnia belőle

Ez év október közepétől számos feljelentés érkezett a Soproni Rendőrkapitányságra, hogy valaki az Aranyhegy városrészben társasházak lépcsőházaiba jutott be, és hét alkalommal ellopta a folyosón tárolt, nagyobb értékű sportcipőket és kabátokat.

A soproni rendőrök azonosították az elkövetőt, és november 24-én elfogták a helyi férfit.