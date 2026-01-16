Valóban összecsaphatnak egymással Grönland miatt a NATO-tagállamok?

Nem csillapodott a feszültség Grönland körül a washingtoni válságtalálkozót követően sem. Bár az Egyesült Államok és Dánia között nem került sor azonnali amerikai annexióra, az alapvető nézetkülönbségek továbbra is fennállnak. Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatai – amelyekben nemzetbiztonsági okokra hivatkozva követelte Grönland megszerzését – több európai országot is lépésre késztettek.
Grönland ütközőponttá válik?
Németország bejelentette: a Bundeswehr már csütörtökön felderítő egységet küld az autonóm dán területre.
A berlini védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 13 német katona érkezik egy Airbus A400M katonai szállítógéppel Nuukba, a küldetés pedig – a dán kormány meghívására – 2026. január 17-ig tart. Röviddel ezt követően francia katonák is érkeztek Grönland fővárosába.
A korlátozott létszámú, többnemzeti jelenlétben Németország mellett Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz. A dán vezetésű, Arctic Endurance névre keresztelt hadgyakorlat ugyanakkor egyelőre inkább politikai és szimbolikus üzenetnek tekinthető, mintsem klasszikus katonai műveletnek.
Donald Trump eközben továbbra is világossá teszi: az európai lépések nem befolyásolják céljait. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön kijelentette, hogy az európai csapatok grönlandi telepítése „egyáltalán nem befolyásolják Grönland megszerzésére irányuló célját”.
Az amerikai elnök korábban azt is sugallta, hogy a NATO az Egyesült Államok nélkül „fogatlan”, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy Washingtonnak választania kelljen a sziget ellenőrzése és a katonai szövetség fenntartása között.
Fegyveres konfliktus a NATO-n belül?
Felmerül a kérdés: reális veszélye-e, hogy a grönlandi helyzet fegyveres összecsapáshoz vezessen.
Elméletileg nem kizárt, de a gyakorlatban annak a valószínűsége, hogy két NATO tagállam között fegyveres konfliktus alakuljon ki a nullához közelít
– fogalmazott erre lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!