Valóban összecsaphatnak egymással Grönland miatt a NATO-tagállamok?

Európai katonák érkeznek Grönlandra, miután Donald Trump amerikai elnök továbbra sem tett le a stratégiai jelentőségű sziget megszerzéséről. Bár a lépések látványosak, a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a NATO-n belüli fegyveres konfliktus esélye gyakorlatilag elhanyagolható.

Szabó István
2026. 01. 16. 15:25
Grönland lakosai és politikai vezetői nyilvánosan elutasították Donald Trump amerikai elnök azon javaslatát, hogy az északi-sarki sziget az Egyesült Államok részévé válhatna Fotó: Lokman Vural Elibol Forrás: Anadolu/AFP
Nem csillapodott a feszültség Grönland körül a washingtoni válságtalálkozót követően sem. Bár az Egyesült Államok és Dánia között nem került sor azonnali amerikai annexióra, az alapvető nézetkülönbségek továbbra is fennállnak. Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatai – amelyekben nemzetbiztonsági okokra hivatkozva követelte Grönland megszerzését – több európai országot is lépésre késztettek.

Grönland
13 Bundeswehr-katona szállt fel Wunstorf légibázisról Dánián keresztül Grönlandra. Feladatuk, hogy megvizsgálják Dánia esetleges támogatásának feltételeit az Arktisz biztosításában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/oritz Frankenberg)

Grönland ütközőponttá válik?

Németország bejelentette: a Bundeswehr már csütörtökön felderítő egységet küld az autonóm dán területre. 

A berlini védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 13 német katona érkezik egy Airbus A400M katonai szállítógéppel Nuukba, a küldetés pedig – a dán kormány meghívására – 2026. január 17-ig tart. Röviddel ezt követően francia katonák is érkeztek Grönland fővárosába.

A korlátozott létszámú, többnemzeti jelenlétben Németország mellett Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz. A dán vezetésű, Arctic Endurance névre keresztelt hadgyakorlat ugyanakkor egyelőre inkább politikai és szimbolikus üzenetnek tekinthető, mintsem klasszikus katonai műveletnek.

Donald Trump eközben továbbra is világossá teszi: az európai lépések nem befolyásolják céljait. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön kijelentette, hogy az európai csapatok grönlandi telepítése „egyáltalán nem befolyásolják Grönland megszerzésére irányuló célját”.

WASHINGTON, DC - JANUARY 15: White House Press Secretary Karoline Leavitt speaks during a news briefing in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on January 15, 2026 in Washington, DC. Leavitt discussed mortgage rates, the Supreme Court case on transgender athletes participating in womens sports and the Trump administrations Great Healthcare Plan, among other topics. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára sajtótájékoztatón beszél a Fehér Ház sajtótermében, 2026. január 15-én Washingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Anna Moneymaker)

Az amerikai elnök korábban azt is sugallta, hogy a NATO az Egyesült Államok nélkül „fogatlan”, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy Washingtonnak választania kelljen a sziget ellenőrzése és a katonai szövetség fenntartása között.

Fegyveres konfliktus a NATO-n belül?

Felmerül a kérdés: reális veszélye-e, hogy a grönlandi helyzet fegyveres összecsapáshoz vezessen.

Elméletileg nem kizárt, de a gyakorlatban annak a valószínűsége, hogy két NATO tagállam között fegyveres konfliktus alakuljon ki a nullához közelít

– fogalmazott erre lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

A szakértő szerint az európai országok grönlandi katonai jelenléte nem a klasszikus elrettentési logika mentén értelmezhető. 

Itt inkább arról van szó, hogy miután Grönland stratégiai és katonai jelentőségét hosszú időn keresztül mindenki elhanyagolta – elvileg van dán katonai részvétel a szigeten, de nagyon kicsi –, ezért Európa most azt mutatná, hogy megértette a szigetország jelentőségét és ezért növeli a katonai jelenlétet

– mutatott rá Siklósi Péter. Hozzátette: 

Az persze másodlagos cél lehet, ha nem is elrettentsék Trumpot a katonai megoldástól, de legalábbis komplikáltabbá tegyék a Grönlanddal kapcsolatos döntéshozatalt Washington részére.

Összességében tehát – hangsúlyozta a kutató – az európai katonai jelenlét és a NATO érintettsége nem erődemonstráció. 

Az európai csapatok Grönlandra küldése és a NATO-részvétel sem kardcsörtetés, hanem előremenekülés a fennálló probléma megoldásának irányába

– összegezte Siklósi Péter.

Borítókép: Grönland lakosai és politikai vezetői nyilvánosan elutasították Donald Trump amerikai elnök azon javaslatát, hogy az északi-sarki sziget az Egyesült Államok részévé válhatna (Fotó: Anadolu/AFP/Lokman Vural Elibol)


 


 


 

