London ismét a béketörekvések útjában

Bizonyítékokra lenne szükség arra, hogy Putyin ténylegesen a béke irányába mozdulna el. Jelenleg ilyet nem látok

– fogalmazott a brit diplomácia vezetője.

A nyilatkozat közvetlen előzménye, hogy Emmanuel Macron francia elnök január elején bejelentette: Párizs a „következő hetekben” megpróbálja újraindítani a párbeszédet Moszkvával. Az elképzelést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is támogatta, sőt egy külön európai megbízott kinevezését javasolta, aki kifejezetten Oroszországgal tárgyalna az ukrajnai háborúról.

Eljött az idő, hogy Európa is beszéljen Oroszországgal

– jelentette ki Meloni.

London nyomásgyakorlást akar

A brit álláspont élesen eltér ettől a megközelítéstől. Cooper szerint a nyugati szövetségeseknek nem a diplomáciai nyitásra, hanem Ukrajna katonai támogatásának fokozására és Oroszországra gyakorolt nyomás növelésére kellene összpontosítaniuk mindaddig, amíg Moszkva nem mutat valódi hajlandóságot a béketárgyalásokra, írja az Origo.

A brit külügyminiszter szerint Ukrajna az Egyesült Államokkal és európai partnereivel együtt már komoly munkát végzett egy béketerv kidolgozásán, amely biztonsági garanciákat is tartalmazna. Moszkva azonban eddig következetesen elutasította a nyugati javaslatokat, beleértve a tűzszünetet, az európai vezetésű békefenntartók telepítését, illetve azt is, hogy Ukrajna megtarthassa az ellenőrzése alatt álló donbaszi területeket.