Megkezdődött a Münchenben gázoló migráns pere, most felelni fog a tettéért

Az ügyészség iszlamista motiváció alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja. Őrizetbe vételekor Allah akbar kiáltásokat hallatott és imádkozott.

A férfi az első tárgyalási napon, a vádirat felolvasása alatt szinte végig közömbösen viselkedett, egyik ügyvédje pedig közölte, hogy ügyfele nem kíván nyilatkozni az ügy lényegéről és a személyes helyzetéről sem.

Laurent Lafleur, a bíróság szóvivője közölte, hogy a 15 éves kora óta Németországban élő, majd biztonsági őrként dolgozó férfit korábban a németországi társadalomba tökéletesen beilleszkedettnek tekintették. A nyomozás adatai szerint azonban a merényletet megelőző hónapokban a közösségi médiában követett afgán vallási személyiségek hatására radikalizálódott, és a nyugati országokat tette felelőssé az Afganisztánban és a Közel-Keleten élő muszlim lakosság szenvedéséért, amire úgy kívánt válaszolni, hogy