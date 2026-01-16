gyilkossági kísérletmigránsgázolóMünchen

Megkezdődött a Münchenben gázoló migráns pere, most felelni fog a tettéért

Pénteken megkezdődött annak az afgán férfinak a pere, aki tavaly februárban autóval szándékosan belehajtott a Verdi szakszervezeti szövetség demonstrációján részt vevő emberek közé München belvárosában. A szándékos gázolásban egy 37 éves nő és kétéves kislánya meghalt, valamint további 39 ember megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 19:08
Az ügyészség Farhad N-t iszlamista motiváció alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja Forrás: AFP
A 25 éves, Farhad N. néven azonosított férfi – akinek már korábban elutasították menedékkérelmét a hatóságok, és a támadás elkövetése előtt testépítő volt – egy ideig a demonstrálók és egy rendőrautó mögött haladt az autójával, majd hirtelen megelőzte őket, felgyorsított, és a felvonuló emberek közé hajtott. Csak 23 méter megtétele után állt meg, mert a már elütött emberekre ráhajtó autó kerekei nem érintkeztek a talajjal. Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025. augusztusban emeltek vádat a Münchenben gázoló migráns ellen.

Megkezdődött a Münchenben gázoló migráns, Farhad N. pere
Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

Az ügyészség iszlamista motiváció alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja. Őrizetbe vételekor Allah akbar kiáltásokat hallatott és imádkozott.

A férfi az első tárgyalási napon, a vádirat felolvasása alatt szinte végig közömbösen viselkedett, egyik ügyvédje pedig közölte, hogy ügyfele nem kíván nyilatkozni az ügy lényegéről és a személyes helyzetéről sem.

Laurent Lafleur, a bíróság szóvivője közölte, hogy a 15 éves kora óta Németországban élő, majd biztonsági őrként dolgozó férfit korábban a németországi társadalomba tökéletesen beilleszkedettnek tekintették. A nyomozás adatai szerint azonban a merényletet megelőző hónapokban a közösségi médiában követett afgán vallási személyiségek hatására radikalizálódott, és a nyugati országokat tette felelőssé az Afganisztánban és a Közel-Keleten élő muszlim lakosság szenvedéséért, amire úgy kívánt válaszolni, hogy 

véletlenszerűen kiválasztott embereket próbált megölni Németországban.

A tanácsvezető bíró ugyanakkor hangsúlyozta, hogy noha az előzetes vádirat szerint a vádlott büntetőjogi felelőssége egyértelmű, ennek vizsgálata nem zárult le, mert a per során át kell még tekinteniük a nyomozásnak az előzetes letartóztatás alatt felmerült adatait is ahhoz, hogy lezárhassák a szakértői értékelést.

Borítókép: Az ügyészség Farhad N-t iszlamista motiváció alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja (Fotó: AFP)

