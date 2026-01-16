A 25 éves, Farhad N. néven azonosított férfi – akinek már korábban elutasították menedékkérelmét a hatóságok, és a támadás elkövetése előtt testépítő volt – egy ideig a demonstrálók és egy rendőrautó mögött haladt az autójával, majd hirtelen megelőzte őket, felgyorsított, és a felvonuló emberek közé hajtott. Csak 23 méter megtétele után állt meg, mert a már elütött emberekre ráhajtó autó kerekei nem érintkeztek a talajjal. Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2025. augusztusban emeltek vádat a Münchenben gázoló migráns ellen.
Megkezdődött a Münchenben gázoló migráns pere, most felelni fog a tettéért
Pénteken megkezdődött annak az afgán férfinak a pere, aki tavaly februárban autóval szándékosan belehajtott a Verdi szakszervezeti szövetség demonstrációján részt vevő emberek közé München belvárosában. A szándékos gázolásban egy 37 éves nő és kétéves kislánya meghalt, valamint további 39 ember megsérült.
Az ügyészség iszlamista motiváció alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja. Őrizetbe vételekor Allah akbar kiáltásokat hallatott és imádkozott.
A férfi az első tárgyalási napon, a vádirat felolvasása alatt szinte végig közömbösen viselkedett, egyik ügyvédje pedig közölte, hogy ügyfele nem kíván nyilatkozni az ügy lényegéről és a személyes helyzetéről sem.
Laurent Lafleur, a bíróság szóvivője közölte, hogy a 15 éves kora óta Németországban élő, majd biztonsági őrként dolgozó férfit korábban a németországi társadalomba tökéletesen beilleszkedettnek tekintették. A nyomozás adatai szerint azonban a merényletet megelőző hónapokban a közösségi médiában követett afgán vallási személyiségek hatására radikalizálódott, és a nyugati országokat tette felelőssé az Afganisztánban és a Közel-Keleten élő muszlim lakosság szenvedéséért, amire úgy kívánt válaszolni, hogy
véletlenszerűen kiválasztott embereket próbált megölni Németországban.
A tanácsvezető bíró ugyanakkor hangsúlyozta, hogy noha az előzetes vádirat szerint a vádlott büntetőjogi felelőssége egyértelmű, ennek vizsgálata nem zárult le, mert a per során át kell még tekinteniük a nyomozásnak az előzetes letartóztatás alatt felmerült adatait is ahhoz, hogy lezárhassák a szakértői értékelést.
Borítókép: Az ügyészség Farhad N-t iszlamista motiváció alapján elkövetett kétrendbeli gyilkossággal és 44 gyilkossági kísérlettel vádolja (Fotó: AFP)
