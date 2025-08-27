Vádat emeltek a Münchenben gázoló migráns ellen

A főügyészség közlése szerint az afgán férfi iszlamista indíttatásból cselekedett. Úgy vélte, kötelessége a muszlimokat ért szenvedésekre válaszul véletlenszerűen kiválasztott embereket Németországban megtámadni és megölni.

A merénylet után a helyszínen őrizetbe vették, azóta előzetes letartóztatásban van.

Politikai reakciók

A támadás napján Markus Söder bajor miniszterelnök (CSU) már a helyszínen terrortámadásról beszélt. – Fájdalmas, hogy rövid időn belül két ilyen esetet kell meggyászolnunk – mondta, utalva arra, hogy néhány héttel korábban egy másik, szintén elutasított afgán menedékkérő Aschaffenburgban két embert késelt halálra, és többeket megsebesített.