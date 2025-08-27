Vádat emeltek a Münchenben gázoló migráns ellen

Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

A német Szövetségi Legfőbb Ügyészség vádat emelt egy 24 éves afgán migráns, Farhad N. ellen, aki februárban München belvárosában szándékosan belehajtott autójával egy szakszervezeti rendezvény résztvevői közé. A brutális merényletben egy édesanya és kétéves kisfia meghalt, további 44 ember pedig megsérült, közülük többen életveszélyesen.

Egy autó tömegbe hajtott a dél-németországi Münchenben 2025. február 13-án Fotó: Behlul Cetinkaya Forrás: Anadolu/AFP
A férfi 2016-ban érkezett Németországba, ahol menedékkérelmet nyújtott be, ám azt elutasították. A kitoloncolás helyett tartózkodási engedély nélküli státust kapott. A vádirat szerint 2025. február 13-án délelőtt az autójával szándékosan belehajtott a szakszervezet egyik belvárosi rendezvényébe, ami a nyomozók szerint egy előre eltervezett terrorcselekmény volt, írja az Origo.

Vád
Egy jármű belehajtott egy csoport emberbe München belvárosában. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Trost

A főügyészség közlése szerint az afgán férfi iszlamista indíttatásból cselekedett. Úgy vélte, kötelessége a muszlimokat ért szenvedésekre válaszul véletlenszerűen kiválasztott embereket Németországban megtámadni és megölni.

A merénylet után a helyszínen őrizetbe vették, azóta előzetes letartóztatásban van.

 

Politikai reakciók

A támadás napján Markus Söder bajor miniszterelnök (CSU) már a helyszínen terrortámadásról beszélt. – Fájdalmas, hogy rövid időn belül két ilyen esetet kell meggyászolnunk – mondta, utalva arra, hogy néhány héttel korábban egy másik, szintén elutasított afgán menedékkérő Aschaffenburgban két embert késelt halálra, és többeket megsebesített.

13 February 2025, Bavaria, Munich: Nancy Faeser (SPD, l-r), Federal Minister of the Interior, Frank Werneke, Chairman of the United Services Union (ver.di), and Dieter Reiter (SPD), Lord Mayor of Munich, make a statement after the suspected attack in the city center. A car drove into a demonstration in Munich city center. Several people were injured, some of them seriously. Photo: Tizian Gerbing/dpa (Photo by Tizian Gerbing / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nancy Faeser (SPD) szövetségi belügyminiszter, Frank Werneke, az Egyesült Szolgáltatások Szakszervezetének (ver.di) elnöke és Dieter Reiter (SPD), München főpolgármestere a brutális gázolás után. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Tizian Gerbing

A tragédia országos vitát váltott ki a bevándorlási politikáról és a biztonságról. Olaf Scholz akkori kancellár (SPD) hangsúlyozta, hogy a tettesnek a jogállam teljes szigorával kell szembenéznie. Nancy Faeser akkori belügyminiszter (SPD) kiemelte: Németország egyedüliként Európában ismét megkezdte a kitoloncolásokat Afganisztánba.

Friedrich Merz (CDU) a rend és jog következetes érvényesítését ígérte, mondván: minden embernek biztonságban kell éreznie magát Németországban. Alice Weidel, az AfD társelnöke pedig részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és a közösségi médiában sürgette: „Migrációs fordulatot most!”

 

Borítókép: Egy autó tömegbe hajtott a dél-németországi Münchenben 2025. február 13-án (Fotó: Anadolu/AFP/Behlul Cetinkaya)

 



 


 

