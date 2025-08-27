A férfi 2016-ban érkezett Németországba, ahol menedékkérelmet nyújtott be, ám azt elutasították. A kitoloncolás helyett tartózkodási engedély nélküli státust kapott. A vádirat szerint 2025. február 13-án délelőtt az autójával szándékosan belehajtott a szakszervezet egyik belvárosi rendezvényébe, ami a nyomozók szerint egy előre eltervezett terrorcselekmény volt, írja az Origo.
Vádat emeltek a Münchenben gázoló migráns ellen
A német Szövetségi Legfőbb Ügyészség vádat emelt egy 24 éves afgán migráns, Farhad N. ellen, aki februárban München belvárosában szándékosan belehajtott autójával egy szakszervezeti rendezvény résztvevői közé. A brutális merényletben egy édesanya és kétéves kisfia meghalt, további 44 ember pedig megsérült, közülük többen életveszélyesen.
A főügyészség közlése szerint az afgán férfi iszlamista indíttatásból cselekedett. Úgy vélte, kötelessége a muszlimokat ért szenvedésekre válaszul véletlenszerűen kiválasztott embereket Németországban megtámadni és megölni.
A merénylet után a helyszínen őrizetbe vették, azóta előzetes letartóztatásban van.
Politikai reakciók
A támadás napján Markus Söder bajor miniszterelnök (CSU) már a helyszínen terrortámadásról beszélt. – Fájdalmas, hogy rövid időn belül két ilyen esetet kell meggyászolnunk – mondta, utalva arra, hogy néhány héttel korábban egy másik, szintén elutasított afgán menedékkérő Aschaffenburgban két embert késelt halálra, és többeket megsebesített.
További Külföld híreink
A tragédia országos vitát váltott ki a bevándorlási politikáról és a biztonságról. Olaf Scholz akkori kancellár (SPD) hangsúlyozta, hogy a tettesnek a jogállam teljes szigorával kell szembenéznie. Nancy Faeser akkori belügyminiszter (SPD) kiemelte: Németország egyedüliként Európában ismét megkezdte a kitoloncolásokat Afganisztánba.
Friedrich Merz (CDU) a rend és jog következetes érvényesítését ígérte, mondván: minden embernek biztonságban kell éreznie magát Németországban. Alice Weidel, az AfD társelnöke pedig részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és a közösségi médiában sürgette: „Migrációs fordulatot most!”
További Külföld híreink
Borítókép: Egy autó tömegbe hajtott a dél-németországi Münchenben 2025. február 13-án (Fotó: Anadolu/AFP/Behlul Cetinkaya)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Durvul a helyzet: bekérették az amerikai ügyvivőt
Befolyásolási kísérletek miatt áll a bál.
Fegyvereket intézett Magyar Péter ukrán „testvére”
Tseber Roland Ivanovics mindenhol feltűnik.
Új fázisába lépett az orosz–ukrán háború, Moszkva ilyet még nem tett
Fontos ukrán területre nyomult be az orosz hadsereg.
Európa megint lemarad, az amerikaiak már az oroszokkal üzletelnének
Az amerikai cég már titkos tárgyalásokat folytat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Durvul a helyzet: bekérették az amerikai ügyvivőt
Befolyásolási kísérletek miatt áll a bál.
Fegyvereket intézett Magyar Péter ukrán „testvére”
Tseber Roland Ivanovics mindenhol feltűnik.
Új fázisába lépett az orosz–ukrán háború, Moszkva ilyet még nem tett
Fontos ukrán területre nyomult be az orosz hadsereg.
Európa megint lemarad, az amerikaiak már az oroszokkal üzletelnének
Az amerikai cég már titkos tárgyalásokat folytat.