metróbűnözésBrüsszeldrogEurópai Parlament

A bűnözés a mindennapi élet része lett Brüsszelben – exkluzív interjú a belga főváros összeomló közbiztonságáról

Egy antwerpeni főbíró szerint Belgiumban maffiaszerű struktúrák épültek ki, és az ország a kábítószer-kereskedelem miatt „narkóállammá” válik. Peter Caddle, a Danube Institute vendégkutatója – aki korábban Brüsszelben dolgozott újságíróként – a lapunknak adott interjúban arról beszélt, hogy a megfelelő rendőri jelenlét hiánya és az igazságszolgáltatás kapacitásproblémái miatt a bűnözés a mindennapok része lett, a no-go zónák egyre közelebb kerülnek a belvároshoz, és őt magát is megpróbálták késsel kirabolni a metrón.

Hagyánek Andrea
2025. 11. 01. 8:40
Összecsapás a rendőrökkel Brüsszelben Fotó: MARIUS BURGELMAN Forrás: BELGA MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Politico cikke szerint Belgiumban olyan mértéket öltött a kábítószer-kereskedelem, hogy az már a jogállamiságot fenyegeti. Egy antwerpeni vizsgálóbíró névtelen, hétfőn közzétett levelében sürgős segítséget kér a szövetségi kormánytól, és azt írja: „Ami ma a kerületünkben és azon túl történik, az már nem klasszikus bűnügyi probléma. Egy szervezett fenyegetéssel nézünk szembe, amely aláássa intézményeinket.” 

Rohamrendőrök letartóztatnak egy tüntetőt Belgiumban, Brüsszelben
Rohamrendőrök letartóztatnak egy tüntetőt Belgiumban, Brüsszelben (Fotó: AFP)

A bíró szerint „kiterjedt maffiaszerű struktúrák vertek gyökeret”, párhuzamos hatalommá válva, s ez már a rendőrséget és az igazságszolgáltatást is kihívás elé állítja. 

A helyzetben kulcsszerepe van Antwerpen hatalmas kikötőjének, amely kapu az illegális drogok számára Belgiumba és tágabb értelemben Európába.

Brüsszelben idén több mint hatvan kábítószerrel összefüggő lövöldözés történt. A belügyminiszter katonák utcára vezénylését is kilátásba helyezte, és a kormány döntött a főváros hat rendőri zónájának 2027-től esedékes összevonásáról. 

A bíró úgy látja: az illegális kereskedelem, a korrupció és az erőszak egyszerre van jelen – a pénzmosó hálózatok felverik az ingatlanárakat, a korrupció beszivárog az állami intézményekbe, és „egy bombával vagy háborús fegyverekkel elkövetett támadáshoz (…) még csak a dark webre sem kell menni; elég egy Snapchat-fiók”.

A bűnözés már a mindennapok része

Peter Caddle újságíróként az elmúlt években Brüsszelben dolgozott; jelenleg a Danube Institute vendégkutatója és a Hungarian Conservative munkatársa. Elmondása szerint már 2023-as érkezésekor is súlyos volt a helyzet, és a problémák gyökerét a megfelelő rendőri jelenlét hiányában, valamint az igazságszolgáltatás kapacitásproblémáiban látja. Úgy tapasztalta, hogy a közbiztonság romlása immár széles társadalmi érzékeléssé vált, és a korábban „védettebb” környékek száma is fogy.

A probléma gyökere a rendőri jelenlét hiánya a városban. Ez nemcsak a bűnözéshez való túlságosan engedékeny hozzáállás miatt van, hanem azért is, mert az igazságszolgáltatási rendszer erőforrásai is nagyon alacsonyak. Vagyis a kisebb bűncselekmények elkövetői ugyan bíróság elé kerülnek, de a forráshiány miatt nem ítélik el őket, és nem kerülnek börtönbe

– kezdte lapunknak a Brussel Signals nevű belga lap volt főszerkesztő-helyettese. Hozzátette, sok tényező hozzájárult ehhez a helyzethez, ami mostanra olyannyira súlyossá vált, hogy egyszerűen nem lehet többé figyelmen kívül hagyni. Mint mondta, a bűnözés már a mindennapi élet része, és egyre kevesebb olyan városrész marad, amit még nem érintenek a lövöldözések.

Peter Caddle úgy fogalmazott, Brüsszelben azzal szembesült, hogy alapvető belga és európai szabályokat sem alkalmaznak következetesen bizonyos városrészekben. Szerinte beszédes, hogy bizonyos éttermekben, bárokban nyíltan szegik meg a dohányzási szabályokat, és a nyílt drogkereskedelem is „mindennapos”.

A város bizonyos területein az alapvető belga és európai törvényeket egyszerűen nem alkalmazzák, de számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ilyen nyíltan és következmények nélkül szegik meg a törvényeket éttermek és vendéglátóhelyek, vagyis hivatalosan működő vállalkozások. Brüsszelben – attól függően, melyik városrészben jár az ember – mindez teljesen nyíltan történik, mindenféle jogi következménytől való félelem nélkül

– magyarázta.

A no-go zónák témájáról szólva úgy látja, a Molenbeek városrész mellett több környéken informális hálózatok tartják kézben a rendet, sokszor etnikai alapon szerveződve, és ezek a helyi vezetők nemritkán nagyobb befolyással bírnak, mint a hivatalos önkormányzati szereplők. A működés időnként rendezett környezetet eredményez, de etnikai konfliktus esetén gyorsan felszínre tör a feszültség.

„Gyakori, hogy egy adott etnikai csoport uralja az adott környéket, és gyakorlatilag ők a de facto rendfenntartók. A barátaimmal például láttunk egy esetet, amikor valószínűleg kurd férfiakat üldöztek az utcán, miközben a támadók „Allah Akbar!”-t kiabáltak.”

Caddle szerint az „EU-intézményi buborék” elszigetelten él a problémáktól: a döntéshozók ritkán szembesülnek a periferikus városrészek valóságával, miközben számukra a digitális szabályozás (DSA, DMA, „European Democracy Shield”) fontosabb ügynek tűnik.

„Az európai »buborékban« élők, akik ezeket a szabályozásokat hozzák, soha nem járnak ki ezekre a területekre. Hozzájuk a telefon képernyője közelebb áll, mint a saját városuk kevésbé tehetős lakói, ezért az olyan ügyeket, mint a digitális szolgáltatásokról vagy a digitális piacokról szóló uniós szabályozás, sokkal fontosabbnak érzik, mint a körülöttük lévő valós problémákat” – hangúlyozta a kutató.

Személyes élménye is volt: egy, feltehetően bedrogozott támadó késsel próbálta kirabolni egy metróaluljáróban. Úgy látja, a hasonló esetek elterjedtek, különösen a pályaudvarok környékén, és a rendőri állomány nincs megfelelően felszerelve a helyzet kezelésére.

„Gyakorlatilag minden barátommal történt már hasonló. Az én támadóm valószínűleg be volt drogozva, a metró aluljárójában történt az eset. Szerencsés voltam, nem sérültem meg, el tudtam menekülni. A rendőrök rendesek, de egyszerűen nincsenek felkészítve. Sem eszköz, sem kapacitás nincs a kezükben ahhoz, hogy megbirkózzanak a bűnözés szintjével. Sajnos ismerek olyanokat, akik maradandó sérülést szenvedtek. A bűnözés a mindennapi élet része lett, különösen a vasútállomások környékén, és sem politikai akarat, sem képesség nincs arra, hogy ezzel ténylegesen foglalkozzanak” – foglalta össze.

Végül az adózási és közigazgatási tapasztalatairól beszélt: a magas terhek mellett szerinte gyenge a szolgáltatási színvonal, ami a „buborékon” kívül élők számára megalázó életérzéssé válhat. Budapesten ezzel szemben jobb életminőséget tapasztal és biztonságot.

„Az adók rendkívül magasak Belgiumban, a bürokrácia nehézkes, miközben az ember nem kap érte cserébe megfelelő közszolgáltatásokat. Ha valaki akár csak részben is a „buborékon” kívül él, az élet Brüsszelben megalázó tud lenni. Amióta Budapesten élek, sokkal jobb az életminőségem. Alapvetően biztonság van, és sosem hallottam olyat, hogy valakit kiraboltak volna a belvárosban.”

Borítókép: Összecsapás a rendőrökkel Brüsszelben (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu