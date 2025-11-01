A bűnözés a mindennapi élet része lett Brüsszelben – exkluzív interjú a belga főváros összeomló közbiztonságáról

Peter Caddle úgy fogalmazott, Brüsszelben azzal szembesült, hogy alapvető belga és európai szabályokat sem alkalmaznak következetesen bizonyos városrészekben. Szerinte beszédes, hogy bizonyos éttermekben, bárokban nyíltan szegik meg a dohányzási szabályokat, és a nyílt drogkereskedelem is „mindennapos”.
A város bizonyos területein az alapvető belga és európai törvényeket egyszerűen nem alkalmazzák, de számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ilyen nyíltan és következmények nélkül szegik meg a törvényeket éttermek és vendéglátóhelyek, vagyis hivatalosan működő vállalkozások. Brüsszelben – attól függően, melyik városrészben jár az ember – mindez teljesen nyíltan történik, mindenféle jogi következménytől való félelem nélkül
– magyarázta.
A no-go zónák témájáról szólva úgy látja, a Molenbeek városrész mellett több környéken informális hálózatok tartják kézben a rendet, sokszor etnikai alapon szerveződve, és ezek a helyi vezetők nemritkán nagyobb befolyással bírnak, mint a hivatalos önkormányzati szereplők. A működés időnként rendezett környezetet eredményez, de etnikai konfliktus esetén gyorsan felszínre tör a feszültség.
„Gyakori, hogy egy adott etnikai csoport uralja az adott környéket, és gyakorlatilag ők a de facto rendfenntartók. A barátaimmal például láttunk egy esetet, amikor valószínűleg kurd férfiakat üldöztek az utcán, miközben a támadók „Allah Akbar!”-t kiabáltak.”
Caddle szerint az „EU-intézményi buborék” elszigetelten él a problémáktól: a döntéshozók ritkán szembesülnek a periferikus városrészek valóságával, miközben számukra a digitális szabályozás (DSA, DMA, „European Democracy Shield”) fontosabb ügynek tűnik.
„Az európai »buborékban« élők, akik ezeket a szabályozásokat hozzák, soha nem járnak ki ezekre a területekre. Hozzájuk a telefon képernyője közelebb áll, mint a saját városuk kevésbé tehetős lakói, ezért az olyan ügyeket, mint a digitális szolgáltatásokról vagy a digitális piacokról szóló uniós szabályozás, sokkal fontosabbnak érzik, mint a körülöttük lévő valós problémákat” – hangúlyozta a kutató.