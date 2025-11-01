A bűnözés a mindennapi élet része lett Brüsszelben – exkluzív interjú a belga főváros összeomló közbiztonságáról

A Politico cikke szerint Belgiumban olyan mértéket öltött a kábítószer-kereskedelem, hogy az már a jogállamiságot fenyegeti. Egy antwerpeni vizsgálóbíró névtelen, hétfőn közzétett levelében sürgős segítséget kér a szövetségi kormánytól, és azt írja: „Ami ma a kerületünkben és azon túl történik, az már nem klasszikus bűnügyi probléma. Egy szervezett fenyegetéssel nézünk szembe, amely aláássa intézményeinket.”

Rohamrendőrök letartóztatnak egy tüntetőt Belgiumban, Brüsszelben (Fotó: AFP)

A bíró szerint „kiterjedt maffiaszerű struktúrák vertek gyökeret”, párhuzamos hatalommá válva, s ez már a rendőrséget és az igazságszolgáltatást is kihívás elé állítja.

A helyzetben kulcsszerepe van Antwerpen hatalmas kikötőjének, amely kapu az illegális drogok számára Belgiumba és tágabb értelemben Európába.

Brüsszelben idén több mint hatvan kábítószerrel összefüggő lövöldözés történt. A belügyminiszter katonák utcára vezénylését is kilátásba helyezte, és a kormány döntött a főváros hat rendőri zónájának 2027-től esedékes összevonásáról.