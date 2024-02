Óriási meccsen bravúros magyar győzelem az olimpiai selejtezőn

Nem úgy alakult az első meccs, ahogyan a magyar válogatott szerette volna. A női kosárlabda olimpiai selejtező tornájának a második napján elsőként Kanada és Spanyolország csapott össze egymással, és a mi szempontunkból az észak-amerikai csapat győzelme lett volna előnyös, ám az meg sem közelítette a csütörtöki, Magyarország elleni remek teljesítményét, és 60-55-re kikapott. Ez persze nem tragédia, hiszen Székely Norbert együttesének ezzel cseppet sem szálltak el a továbbjutási reményei, csak éppen a helyzete kedvezőbb lenne fordított eredmény esetén.

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott este telt ház, 2500 néző előtt lépett pályára az első napon parádézó Japán ellen. A távol-keleti ország csapata ezüstérmet nyert a legutóbbi olimpián, a Sopronba érkezett keretét nézve hatan maradtak a 2021-es Tokióban döntős csapatból, amely egészen egyedi stílusban kosárlabdázik. Az átlagmagasság és az izomzat a vetélytársakéhoz képest alacsony, illetve kevesebb, ám a gyorsaság, a játék sebessége, az ötletesség és a dobások pontossága bámulatos.

Az utolsó negyed döntött

Ennek az ellenszerét kellett megtalálnia Székely Norbert szövetségi kapitánynak. Japán elsöprően kezdett, az agresszív védekezése eleinte megbénította a magyar csapat támadó játékát, és pillanatok alatt elhúzott tíz ponttal. Óriási szívvel, de gyakran nem hideg fejjel harcoltak a magyar játékosok, ám amint lehiggadtak, és jelentősen feljavult a védekezésük a második negyedre, Határ Bernadett, valamint Dombai Réka pontjaival szép lassan ledolgozták a hátrányt, és a nagyszünetre sikerült kiegyenlíteniük (32-32).

Fotó: Csudai Sándor

A Kanada elleni mérkőzés után okkal lehetett bírálni a soproni közönséget, ám ezúttal fergeteges hangulatot varázsoltak a Novomatic Arénába. Nagy kérdés volt, hogy ezt a hatalmas iramot mennyire bírja majd a csapat, mindenesetre a 23. percben először a mérkőzésen vezetéshez jutott! Kevés volt a pont, viszont óriási csata zajlott a pályán. Horváth Bernadett két triplája lélektanilag is jól jött, és az olykor sorokat cserélő japánok is egyre többször hibáztak. Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy-két ponttal, Juhász Dorka többször is eredményes volt a palánk alól, Dubai Debóra dudaszós hárompontosával 53-48-at mutatott az eredményjelző a magyar csapat javára a harmadik negyed végén! Az utolsó játékrészre maradt a döntés. Zömmel a magyarok vezettek, de a szívós ellenfél nem hagyta magát lerázni, Maji Jamamoto tripláival tartotta magát.

Fotó: Csudai Sándor

Rendkívül izgalmasan alakultak az utolsó percek. Juhász Dorka triplája adta meg az alapot, sikerült a japánok előtt haladni, és 16 másodperccel a vége előtt, az ellenfél utolsó támadásánál négy pont volt az előny. Ők kihagyták a dobást, Lelik Réka dobhatott két remek büntetőt, és ezzel megszületett a bravúr: Magyarország 81-75-re legyőzte az olimpiai ezüstérmest! A selejtezőtornán mind a négy csapatnak 3-3 pontja van, vasárnap Kanada Japánnal, Magyarország Spanyolországgal játszik, minden akkor dől majd el.

Olimpiai selejtezőtorna, Sopron, 2. játéknap: Spanyolország–Kanada 60-55, Magyarország–Japán 81-75 (13-22, 19-10, 21-16, 27-28).

Borítókép: Juhász Dorka és Dombai Réka keményen harcolt a palánk alatt (Fotó: Csudai Sándor)