A mai szomorkodásból holnapra vissza kell térni, és nyerni jönnek vissza

A magyar női kosárlabda-válogatott a legutóbb 1980-ban vehetett részt olimpián, és azóta most került a legközelebb az újabb ötkarikás szerepléshez. Csütörtökön kezdődött meg Sopronban az olimpiai selejtező torna, és az első meccsen sajnos bejött a papírforma, Kanada 67-55-re legyőzte Székely Norbert csapatát. A csapatkapitány, Dubei Debóra nem kertelt, amikor azt kérdeztük tőle a lefújás után, hogy mi kellett volna, a kanadai csapat legyőzéséhez:

Dubei Debóra védekezik Fotó: fiba.com

– Nagyon-nagyon sok támadó lepattanót engedtünk a kanadai csapatnak, pedig tudtuk, hogy erősek centerposzton. De azt is tudtuk, hogy a külső posztokon játszó játékosaik is jók, így arra készültünk, hogy a palánk alatt nem segítünk be annyit, inkább ők segítenek a külső posztok felé, hogy a kinti dobásaikat meg tudjuk akadályozni. De eleinte sajnos rengeteg pontot kaptunk a festékből, amit okvetlen ki kell javítani. Ki fogunk elemezni minden hibát és készülünk a következő meccsre – mondta a csapatkapitány.

Kellett volna némi plusz

A második negyedben öt pontra is visszakapaszkodott a magyar válogatott, ott kellett volna még egy kis plusz, vetettük fel.

– Igen ott kellett volna még egy kis plusz, de sajnos azt már nem tudtuk hozzátenni. Nagy volt a sebesség és a fizikális játék sokat kivett belőlünk. Amikor fel tudtunk zárkózni, akkor sok pontot szereztünk gyorsindításokból, azt kellett volna tovább erőltetni, sajnos nem sikerült.