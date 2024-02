Van olyan fegyver, amely visszafelé is elsülhet Japán ellen

A szövetségi kapitány szerint az első negyed játékára magyarázat lehet a nagy tét, a rövid felkészülés pedig a sok hibára adhat magyarázatot, ám ő nem szeretne ilyenekre hivatkozni. Ugyanakkor, ha elvonatkoztatunk az olimpiától, akkor az már most látszik, hogy ez a torna egész biztosan roppant hasznos tapasztalat lesz a 2025-ös Európa-bajnokságra. Egyelőre azonban csak péntek estig néz előre, amikor 18 órakor a csapata a spanyolokat fantasztikus játékkal legyőző Japánnal találkozik.

Fotó: Csudai Sándor

– Éjszaka kielemezzük a stáb tagjaival a japánok mérkőzését, és reggel megbeszéljük a látottakat a lányokkal. Emlékszem, a sorsolás ismeretében az volt az első gondolatom, hogy Japán talán verhető, ám minél több felvételt néztem meg róla, annál bizonyosabbá vált számomra, hogy nagyon erős ellenfél lesz. Ezt megmutatták most a spanyolok ellen is. A szokásostól eltérő a stílusa, a sebesség a legnagyobb erénye, valamint a sok hárompontos dobás. A célunk az lehet, hogy kihasználjuk a magassági fölényünket a palánk alatt. Nem biztos, hogy jó ötlet lenne a játék lassítására törekedni, mert nekünk is megvan a magunk stílusa, amely szintén a gyorsaságra alapoz, és ez a fegyver visszafelé is elsülhet.

Borítókép: Székely Norbert szerint a jobb csapat nyerte az első selejtezőnket (Fotó: Csudai Sándor)