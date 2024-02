A magyar válogatott nem tudott rácáfolni a papírformára

Japán nagyon meglepte a spanyolokat. A soproni selejtezőtorna első meccsén az Európa-bajnokság ezüstérmese folyamatosan szenvedett az olimpia másodikja ellen, pedig ránézésre szó szerint nem tartozik egy súlycsoportba a két csapat. A japánok zömmel alacsonyak, soványak, az erőteljes, olykor nagydarab spanyol játékosok mellett úgy néztek ki, mintha ifisták játszottak felnőttekkel, ám a pályán zömmel ők varázsoltak. Hihetetlenül gyorsak, bámulatos energiával védekeztek, és hihetetlen magabiztossággal szórták a triplákat. Spanyolországnak esélye sem nyílt a sikerre, a japánok 86-75-re nyertek.

Fotó: Csudai Sándor

Mindez azért érdemel ennyi figyelmet, mert ma a magyar válogatott éppen Japán ellen lép pályára, és korábban talán el sem hittük, hogy roppant nehéz dolga lesz. Előbb persze egy még keményebbnek ígérkező feladattal szembesült, a világbajnokság negyedik helyezettje, Kanada ellen kezdte meg az olimpiai selejtezőtornát Sopronban, amelyen a tét óriási, hiszen a négy csapatból három ott lesz a párizsi játékokon, és a magyar együttesnek a legutóbb ez 1980-ban, Moszkvában adatott meg.

Ismerősök az ellenfélnél

A szervezők új lelátót építettek a csarnok egyik palánk mögötti oldalán, így 2500-ra bővült a férőhelyek száma erre a tornára. Azt már napok óta tudhattuk, hogy elkelt minden ülőhely, és a nemzetközi szövetség engedélyt adott állóhelyek értékesítésére is. A kanadai válogatottban feltűntek ismerős arcok is. Bridget Carleton, a Serco Uni Győr bedobója, januárban 41 pontot szerzett a Polkowice ellen az Euroligában, ami az elitsorozat modern kori történetében a harmadik legjobb teljesítmény ebben a kategóriában. Studer Ágnes a francia Flammes Carolóban együtt játszik Shay Colley-val, aki korábban (2021–2022) szintén megfordult Győrben, miként Nirra Fields (2017–2018) is.

Fotó: Csudai Sándor

Papíron egyébként Kanada a legesélyesebb a csoport első helyére, a magyar válogatott ezt megcáfolni lépett pályára. Ezen a találkozón érvényesült a fizikai fölény, amely sajnos az ellenfél javára szólt, a magyar játékosoknak minden egyes centi előrehaladásért meg kellett küzdeniük, a lepattanókért is rendre hiába mozdultak, emellett ha végre dobóhelyzetbe kerültek, azokat sorra elhibázták. Jellemző, hogy hét perc elteltével sikerült először a mezőnyből a gyűrűbe találni, addig a csapat csak büntetőkből volt eredményes.

Sajnos sima lett a vége

Eladott labdákkal nehezítette a saját dolgát, védekezési hibákkal segítette a kanadaiakét – sajnos megszeppenve, önbizalom híján játszott Székely Norbert csapata, és így már az első negyedre tekintélyes előnyre tett szert az ellenfél (11-25). Sokáig csak Határ Bernadett és Juhász Dorka kosarazott a tőlük elvárható szinten mindkét palánk alatt, ám a folytatásban megvillant Studer Ágnes és Dombai Réka is, és sikerült öt pontra csökkenteni a hátrányt. Buta hibák akadályozták meg a szorosabb felzárkózást, sőt a remekül dobó Carleton és a palánk alatt ellenállhatatlan Kayla révén Kanada újra el tudott húzni.