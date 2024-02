Negyven év után is összeszorul a torkuk, ha 1984-ről beszélnek

– Mindent megtettünk azért, hogy kijussunk a ’84-es olimpiá­ra. Az év elején kiderült, hogy Boksay Zsuzsa megsérült, nem lehet ott az olimpiai selejtezőn Kubában, és Killik László szövetségi kapitány Mátraházán, az edzőtáborban kijelentette, így nagyon nehéz lesz. Én viszont eltökéltem, hogy csapatkapitányként összekapom a gárdát, és Zsuzsa nélkül is sikeresek leszünk. Az első három meccset elveszítettük, pedig nem voltunk rosszak. Aztán tizenötezer néző, köztük Fidel Castro előtt legyőztük Kubát, majd minden további mérkőzést megnyertünk, negyedikek lettünk, ami olimpiai részvételt jelentett. A szálloda liftjében a kanadaiaktól úgy köszöntünk el, hogy „Viszlát, Los Angelesben!”, mire ők megkérdezték: biztos? Csak akkor értettük meg, mire gondoltak, amikor a havannai repülőtéren Horváth Frigyes főtitkár elmondta, amíg mi játszottunk, Budapesten az a döntés született, hogy az ország nem vesz részt az olimpián. – Letaglózta a hír? – Elsőre nem, mert még bizakodtunk, nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténhet. A zürichi átszálláson már olvastunk újságokat, és akkor döbbentünk rá, hogy ez a valóság. Egy ideig abba is akartam hagyni a kosárlabdát, annyira csalódott voltam. Nem értettük, mi közünk van a politikához. Amikor nyáron Tatán készültünk a Jóakarat Játékokra, minden este sírtunk. Néztük az olimpia meccseit, az a Dél-Korea lett az ezüstérmes, amelyet mi Kubában simán legyőztünk, és ma is azt mondom, egész biztosan dobogón végeztünk volna. Minden tiszteletem azé, aki ilyen helyzetben is képes felállni, én nem tudtam, és a többiek sem, akkora letargia uralkodott el rajtunk. Kilenc meccsből kilencet veszítettünk a játékokon. Ugyanakkor hozzá kell tenni, négy évvel korábban a moszkvai olimpiára viszont éppen a politika vitt ki minket, ugyanis a selejtezőn elbuktunk, az Egyesült Államok visszalépése miatt utazhattunk mégis.