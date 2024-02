Negyvennégy év után ismét az olimpia a tét a magyar válogatottnak

A szurkolásra szükség is lesz, hiszen a magyar válogatott mától vasárnapig a világ elitjébe tartozó három csapattal csap össze. Az első ellenfél a legutóbbi vb negyedik helyezettje, Kanada, a második – holnap – az olimpiai ezüstérmes Japán, a harmadik pedig vasárnap az Eb-második Spanyolország lesz.

A magyar válogatott kerete: Aho Nina, Kányási Veronika, Lelik Réka (mindhárom DVTK), Dombai Réka, Dubei Debóra, Goree Cyesha (mindhárom Győr), Határ Bernadett (Salamanca, spanyol), Horváth Bernadett (Szekszárd), Juhász Dorka (Schio, olasz), Kiss Virág (CBK Mersin, török), Studer Ágnes (Flammes Carolo, francia), Varga Alíz (Sopron).

– Egyelőre Kanada van a középpontban, de Japánra is figyelünk kicsit – mondta a szövetségi kapitány. – Erről a két csapatról kevesebb az információnk, a spanyolokról sokkal több, ezért velük gyorsabban tudunk haladni. A kanadaiaknál több az ismerős arc, az ő esetükben a játékstílust kellett részletesen elemeznünk. Arra jutottunk, hogy Kanada az európaihoz közeli kosárlabdát játszik, nagyon-nagyon jó játékosokkal, a külső pozíciókban klasszisokkal, míg Japán teljesen atipikus, ázsiai jellegű kosárlabdát mutat be, amelyben a sebesség dominál, továbbá rendkívül jól dobják a hárompontosokat. A szerbek ellen az Európa-bajnokságon rendkívül rohanós, gyors mérkőzést játszottunk, tehát alapvetően fel vagyunk készülve rá, viszont a japánok még annál is gyorsabb kosárlabdára képesek.

Székely Norbertnek szinte egyszerre kell felkészítenie a csapatát három ellenfélre (Fotó: Fiba.com)

Az első ellenfél tehát Kanada. A legutóbbi három világbajnokságon a csapat a legjobb nyolc között végzett, sőt a legutóbb az elődöntőig jutott el, a legutóbbi három olimpiából pedig kétszer negyeddöntőzött. Az egyetlen botlás a 2021-es tokiói olimpiához köthető, ahol 9. helyen zártak, de ez a covidos időszak sok nemzetet megtréfált. Kanada sikereinek a titka is egyértelműen abban rejlik, hogy jól ötvözi az európai szemléletet és az amerikai hatásokat, az Egyesült Államokban edződő játékosok által hozott erényeket tudja kamatoztatni. Klasszis játékosokat vonultat fel, akik közül Bridget Carleton ismerős a magyar szurkolók számára, hiszen jelenleg is a Győr kosárlabdázója.

Fotó: Fiba.com

Az észak-amerikai profi ligában, a WNBA-ben is pallérozódó, év közben az olasz Schiót erősítő Juhász Dorkának ez lesz az első tornája a magyar válogatottal. Van kanadai csapattársa a Minnesota Lynxben, éppen Bridget Carleton, többeket pedig ellenfélként ismer.

– Fizikálisan roppant erős játékosok, akik szeretik a gyors indításokat, és remekül dobják a triplákat – mondta. – Mindhárom meccsünk roppant nehéz lesz, számítunk a szurkolók segítségére, hogy a hazai pálya valóban mellettünk szóljon. A múlt év végén öt hetet hagytam ki térdsérülés miatt, de már rendben vagyok, a klubcsapatomban többször is pályára léphettem. Nagyon különleges számomra ez a torna, hiszen csak utánpótlás koromban játszottam ilyen eseményen, és mindig szerettem volna felnőttként is elérni idáig. Roppant izgatott vagyok, a lányok az Európa-bajnokságon kiharcolták a selejtező jogát, és remélem, tudok majd sokat segíteni, hogy az álmunk meg is valósuljon.