Erősből bombaerőssé vált a magyarok olimpiai selejtezős csoportja

Nagy lehetőség, olimpiai részvétel kapujában áll a magyar női kosárlabda-válogatott. A legutóbb 1980-ban, Moszkvában léphetett pályára a nyári játékokon, ott a negyedik helyen végzett, négy évvel később kiharcolta a jogot a részvételre, ám a pártvezetés úgy döntött, a többi szocialista országgal együtt Magyarország is bojkottálja a Los Angeles-i olimpiát – azóta viszont esély sem nyílt az ötkarikás szereplésre. Ez a bizonyos kapu júniusban nyílt ki azzal, hogy Székely Norbert csapata meglepetésre a negyedik helyen végzett az Európa-bajnokságon.

A magyar válogatott Európa legjobbjai közé emelkedett Forrás: Fiba.com

A párizsi repülőjegyhez egy meccset kell megnyerni majd a februári előselejtező tornán. A nemzetközi szövetség, a FIBA a selejtezők sorsolása előtt négy helyszínt jelölt ki, és a belgiumi Atwerpen, a brazíliai Belem, valamint egy kínai város mellett Sopron is otthont ad az egyik tornának, a magyar válogatott természetesen ebbe a csoportba került be. Szükség is lesz a hazai közönség támogatására, mert a sorsolás roppant erős mezőnyt hozott össze: az Eb-ezüstérmes Spanyolországon, az olimpiai ezüstérmes Japánon és persze a házigazda Magyarországon kívül az egyik amerikai előselejtező győztese került össze.