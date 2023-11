Ha nyögvenyelősen is, de meglett a fontos győzelem az Eb-selejtezőn

Aho Nina dudaszós triplájával így is sikerült 31-28-as vezetést szerezni a szünetre. Ilyen különbséggel zajlott a játék a folytatásban, a finnek elsősorban hárompontos dobásokkal tartották a lépést, néhány másodpercre még fordítottak is, de a harmadik negyed hajrájában Dubei Debóra két triplája ismét vezetést jelentett a nem túl jól játszó magyar válogatottnak, amely ellen a játékvezetők is könnyű szívvel ítéltek támadó hibákat. Az utolsó játékrész jól indult, másfél perc alatt sikerült hét pontra növelni a különbséget, de ez Awak Kuier kosaraival hamar elolvadt, és öt és fél perccel a vége előtt már Finnország vezetett 51-50-re.

A végén a magyar csapat örülhetett Fotó: Fiba.com

Nagyon sokat hibáztak a játékosok mindkét oldalon, inkább fogcsikorgató küzdelmet, mint jó kosárlabdát láthattak a nézők. Kiss Virág duplája és Studer Ágnes triplája nagyon jól jött, átlendítették a csapatot a holtponton, és hamarosan már nyolc pont lett az előny. Ez elégnek is bizonyult az utolsó percre fordulva, a magyar játékosok okosan játszva az idővel is 67-56-ra nyertek Studer Ágnes utolsó másodperces, félpályás kosarával, és ha szenvedve is, de megszerezték idegenben a roppant fontos győzelmet.

Európa-bajnoki selejtező, B csoport, 2. forduló: Finnország–Magyarország 56-67 (13-15, 15-16, 15-15, 13-21)

Borítókép: Határ Bernadett szerez éppen pontokat (Fotó: Fiba.com)