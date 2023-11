Imponálóan magabiztos győzelemmel kezdett a magyar válogatott

A szlovénok elsősorban kívülről próbálkoztak, nem is rosszul, az első negyedben szerzett 19 pontjuk például öt triplát foglalt magába. Ez azonban csak a felzárkózáshoz volt elegendő, ugyanis a következetes kosárlabdával a magyar csapat kilenc ponttal elhúzott korábban, majd a második negyedben ennél is nagyobbra növelte a különbséget. Az ellenfél ekkor már nagyon figyelt a centereinkre, olykor feladta emiatt a védekezést a külső embereken, akik eleinte többször is hibáztak, ám Lelik Réka két hárompontossal talált magára, ezt Studer Ágnes is megtoldotta eggyel, így megnyugtató előnnyel, 40-28-as magyar vezetéssel zárult a félidő.

Aho Nina roppant hasznosan kosárlabdázott Fotó: Ladóczki Balázs

Érdekesség volt, hogy a szünetig pályára lépett tíz szlovén kosaras közül csak négyen találtak a gyűrűbe, Eva Lisec a mezőny legeredményesebb tagjaként 14 pontig jutott, Zala Friskovec 9-ig, a maradék ötön ketten osztoztak, a másik oldalon viszont a kilenc lehetőséget kapott játékosból nyolcan is feliratkoztak a pontszerzők közé.

A folytatásban Székely Norbert együttese lerohanta az ellenfelet, egy 10-2-es etappal sikerült a 23. percre már húszra hizlalni a különbséget – különösen a WNBA-ben alapemberré vált, a válogatottban újonc Juhász Dorka triplája sikerült látványosra.

Hosszú gólcsend következett, sok volt a hiba itt is, ott is, a tekintélyes előny, illetve hátrány egyik csapat összpontosítására sem volt jó hatással. A negyedik negyed nem volt több puszta formalitásnál, a szlovénoknál továbbra is csak Eva Lisec volt veszélyes, szinte egyszemélyes seregként próbálta meg állni a sarat, míg magyar oldalon mind a tíz pályára lépett játékos neve mellett szerepelt pont. Magabiztos, könnyű sikert aratott a válogatott, amelyre papíron ennél könnyebb ellenfelek várnak még a selejtezők során – legközelebb vasárnap idegenben Finnország.

Európa-bajnoki selejtező, B csoport, 1. forduló: Magyarország–Szlovénia 70-51 (25-19, 15-9, 18-9, 12-14), a magyar csapat pontszerzői: Kiss V. 16, Studer 13, Dubei 13, Lelik 10, Juhász 7, Varga A. 3, Aho 2, Horváth B. 2, Goree 2, Határ 2; Bulgária–Finnország 65-75.

Borítókép: Juhász Dorka jól mutatkozott be a magyar válogatottban (Fotó: Ladóczki Balázs)