Az esélyesség terhével kezdi az Eb-selejtezőket a magyar válogatott

A FIBA szakírója arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar válogatott roppant erős a magas posztokon. Itt szerepel az Eb egyik felfedezettje, az azóta a török Mersinben is remeklő Kiss Virág, a csupa szív és erős Cyesha Goree, a nyáron a WNBA-t is megjárt, 208 centi magas Határ Bernadett, és most először lép majd pályára a válogatottban a legnagyobb tehetségnek tartott, 23 éves Juhász Dorka, aki Észak-Amerikában ezen a nyáron már az első idényében meghatározó játékossá tudott válni, és az olasz Schióban a legmagasabb szinten ismerkedik az Európában honos kosárlabdával.

– Kétségtelen, most már több játékosunk is hatékony tud lenni a palánkok alatt, ám szükség is van ennyire – teszi hozzá Székely Norbert. – Van dolgunk Juhász Dorka beépítésével, és bár Határ Betti sokat kihagyott a többször műtött térde miatt, most jobb az állapota, mint az Eb-n volt, készen áll a játékra. Ugyanakkor nagyon fontos elmondani, hogy több lábon állunk, azaz a kinti játékosaink is nagyszerűek, remek formában várják a selejtezőket, és képesek kellő sebességet adni a játékunknak.

Sajátos módon még annak is lehet előnye, hogy az első számú irányító jóval kevesebbet játszik új klubjában, a török Mersinben, mint a nyárig Szekszárdon, Székely Norbert szerint ugyanis szemlátomást frissen, nem kifacsarva és jó erőben érkezett az edzőtáborba.

Studer Ágnesre irányítóként kulcsszerep vár. Fotó: Fiba.com

Az Eb-selejtezők első két körében csütörtökön Szlovénia lesz az ellenfél, vasárnap pedig Finnországban lép pályára a magyar válogatott, hogy aztán a sorozat csak jövő novemberben folytatódjék. Februárban következik majd a legnagyobb kihívás, az ugyancsak Sopronban sorra kerülő olimpiai selejtezőtorna, ám Székely Norbert addig nem tekint előre, előbb a közvetlenül a csapata előtt álló feladatokra összpontosít. Májusban kétszer is sikerült nagy különbséggel legyőzni Szlovéniát, ám a kapitány szerint annak a két felkészülési mérkőzésnek nincs semmilyen tanulsága a mára nézve:

– Az ellenfélnél találunk klasszis kosarasokat, ám úgy látom, a mi csapatunk érettebb és erősebb. Az a dolgunk, hogy ezt a pályán be is bizonyítsuk, és ezért mindent meg is teszünk.

Eb-selejtezők, a B csoport menetrendje 2023. november 9.: Magyarország–Szlovénia, Sopron 18.00

2023. november 12.: Finnország–Magyarország, Helsinki 15.00

2024. november 7.: Magyarország–Bulgária

2024. november 10.: Szlovénia–Magyarország

2025. február 6.: Magyarország–Finnország

2025. február 9.: Bulgária–Magyarország

Borítókép: Kiss Virág légiósként is remekel a török Mersinben (Fotó: Fiba.com)