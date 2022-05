Kitüntették a magyar kosárlabda múltjának és jelenének nagyjait

Ezt követően az MKOSZ érdemérmét kapta minden idők egyik legjobb magyar kosárlabdázója, a 223-szoros válogatott, háromszoros Eb-bronzérmes és kétszeres Ronchetti Kupa-győztes Balogh Judit, a még aktív, de már szintén legendának számító, az Euroligában 247-szer pályára lépő és idén a csúcsra is felérő Dénesné Fegyverneky Zsófia, a valaha volt egyik legjobb európai kosaras, akit Európa legjobb női játékosának is megválasztottak, az olimpiai 4. helyezett, négyszeres Eb-bronzérmes és kétszeres Ronchetti Kupa-győztes, a FIBA Hírességek Csarnokába tavaly beiktatott Németh Ágnes, az 1999-es férfi-Európa-bajnokságon szereplő magyar csapat szövetségi kapitánya, a szövetség szakmai és utánpótlás bizottságának elnöke, a Magyar Edzők Társaságának elnökségi tagja, Mészáros Lajos mesteredző, a kosárlabdázás utcai változatának népszerűsítéségében elévülhetetlen érdemeket szerző, a streetball szakágat itthon felvirágoztató Kucsera József, valamint a Sportkórház megbízott orvos-igazgatója, a magyar küldöttség tagjaként öt olimpián is megfordult, a magyar kosárlabdát pedig negyven éve szolgáló dr. Téglásy György.

Borítókép: Néemth Ágnes, dr. Tégásy György, Bild Katalin, Harsányi Mária, Balogh Judit, Mészáros Lajos, Kucsera József, Horváth Frigyes, Török Zoltán, Fegyverneky Zsófia, Judik Zoltán (balról jobbra) (Fotó: Hunbasket.hu)