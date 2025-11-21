ArsenalMikel ArtetaGabriel Magalhaes

Óriási bajba került a Liverpool riválisa a nagy rangadók előtt

Az Arsenalt irányító Mikel Arteta csapata pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette azt, amitől az észak-londoniak szurkolói tartottak: a Premier League listavezetőjének egyik legjobbja, Gabriel Magalhaes sérülés miatt több hétig nem lesz bevethető. A több sérüléssel küzdő Arsenalra nehéz feladat vár a hétvégén, ugyanis a városi rivális Tottenhamet fogadja az Emirates Stadionban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 19:31
Az Arsenal elveszítette az egyik legfontosabb játékosát (Fotó: AFP/Glyn Kirk)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Arsenal nagyszerűen kezdte a Premier League 2025/26-os kiírását, 11 fordulót követően négypontos előnnyel vezeti a tabellát a Manchester City előtt, s így minden esélye megvan arra, hogy 2004 után ismét bajnoki címet ünnepelhessen. A legutóbbi fordulóban, a Sunderland elleni 2-2-vel megszakadt a gárda tíz tétmérkőzés óta tartó győzelmi sorozata, ami azonban sokkal nagyobb baj, hogy hiába van az egyik, ha nem a legbővebb kerete az Ágyúsoknak, folyamatosan újabb futballisták dőlnek ki a sorból.

Főhet az Arsenal menedzserének a feje, Gabriellel jó ideig nem számolhat
Főhet az Arsenal menedzserének a feje, Gabriellel jó ideig nem számolhat (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

A legfrissebb „áldozat” az a Gabriel Magalhaes, aki elkerülhető körülmények között került parkolópályára: a brazil válogatottnál tisztában voltak vele, hogy a védő a határon mozog, ennek ellenére pályára küldték a Szenegál ellen 2-0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen, amelyen aztán izomsérülés miatt le kellett cserélni. Az első hírek arról szóltak, hogy minimum négyhetes kihagyás vár a 27 éves védőre, ám azt sem zárták ki, hogy a játékos csak januárban térhet vissza.

– Gabi sajnos megsérült a brazil válogatottnál, ezért több hétig nem lesz bevethető – öntött tiszta vizet a pohárba Mikel Arteta, aki hozzátette, hogy pontosabbat csak jövő szerdán tudnak mondani.

Az Arsenal sérültjei közül többen visszatérhetnek

A brazil mellett akadnak még szép számmal olyanok, akik sérüléssel bajlódnak: Martin Ödegaard, Noni Madueke, Kai Havertz, Gabriel Martinelli és Gyökeres Viktor nem került be a nemzeti együttese keretébe, míg Riccardo Calafiori az olasz válogatottnál sérült meg, és akkor még nem beszéltünk az év eleje óta harcképtelen, az edzéseket nemrégiben elkezdő Gabriel Jesusról. Az ő esetükben van esély a játékra a Tottenham elleni vasárnapi észak-londoni derbin, az azonban csak a szombati tréningen dől el, hogy kik kerülhetnek be a meccskeretbe.

Az Arsenalra – amely húsz nap leforgása alatt hét meccset játszik – nagyon nehéz sorozat vár, a Spurs elleni összecsapás után csúcsrangadót játszik szerdán a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligájában, majd néhány nappal később a Chelsea otthonában vendégszerepel.

Premier League, 12. forduló:

Szombat:
Burnley–Chelsea 13.30 (Tv: Spíler1)
Bournemouth–West Ham United 16.00 (Tv: Match4)
Brighton–Brentford 16.00
Fulham–Sunderland 16.00
Liverpool–Nottingham Forest 16.00 (Tv: Spíler1)
Wolverhampton–Crystal Palace 16.00
Newcastle United–Manchester City 18.30 (Tv: Spíler1)

Vasárnap:
Leeds United–Aston Villa 15.00
Arsenal–Tottenham Hotspur 17.30 (Tv: Spíler1)

Hétfő:
Manchester United–Everton 21.00

A bajnokság állását ide kattintva tekintheti meg!

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu