Óriási bajba került a Liverpool riválisa a nagy rangadók előtt

Az Arsenal nagyszerűen kezdte a Premier League 2025/26-os kiírását, 11 fordulót követően négypontos előnnyel vezeti a tabellát a Manchester City előtt, s így minden esélye megvan arra, hogy 2004 után ismét bajnoki címet ünnepelhessen. A legutóbbi fordulóban, a Sunderland elleni 2-2-vel megszakadt a gárda tíz tétmérkőzés óta tartó győzelmi sorozata, ami azonban sokkal nagyobb baj, hogy hiába van az egyik, ha nem a legbővebb kerete az Ágyúsoknak, folyamatosan újabb futballisták dőlnek ki a sorból.

Főhet az Arsenal menedzserének a feje, Gabriellel jó ideig nem számolhat (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

A legfrissebb „áldozat” az a Gabriel Magalhaes, aki elkerülhető körülmények között került parkolópályára: a brazil válogatottnál tisztában voltak vele, hogy a védő a határon mozog, ennek ellenére pályára küldték a Szenegál ellen 2-0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen, amelyen aztán izomsérülés miatt le kellett cserélni. Az első hírek arról szóltak, hogy minimum négyhetes kihagyás vár a 27 éves védőre, ám azt sem zárták ki, hogy a játékos csak januárban térhet vissza.

– Gabi sajnos megsérült a brazil válogatottnál, ezért több hétig nem lesz bevethető – öntött tiszta vizet a pohárba Mikel Arteta, aki hozzátette, hogy pontosabbat csak jövő szerdán tudnak mondani.

Az Arsenal sérültjei közül többen visszatérhetnek

A brazil mellett akadnak még szép számmal olyanok, akik sérüléssel bajlódnak: Martin Ödegaard, Noni Madueke, Kai Havertz, Gabriel Martinelli és Gyökeres Viktor nem került be a nemzeti együttese keretébe, míg Riccardo Calafiori az olasz válogatottnál sérült meg, és akkor még nem beszéltünk az év eleje óta harcképtelen, az edzéseket nemrégiben elkezdő Gabriel Jesusról. Az ő esetükben van esély a játékra a Tottenham elleni vasárnapi észak-londoni derbin, az azonban csak a szombati tréningen dől el, hogy kik kerülhetnek be a meccskeretbe.

Az Arsenalra – amely húsz nap leforgása alatt hét meccset játszik – nagyon nehéz sorozat vár, a Spurs elleni összecsapás után csúcsrangadót játszik szerdán a Bayern Münchennel a Bajnokok Ligájában, majd néhány nappal később a Chelsea otthonában vendégszerepel.