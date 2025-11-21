Premier Leaguefizetési sapkapénzügyi szabályozás

Döntöttek a fizetési sapkáról, fontos szabályváltozás jön a Premier League-ben

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő klubok képviselői pénteken fontos döntéseket hoztak meg. Az ülés egyik legfontosabb része az volt, hogy a Premier League klubjai a liga pénzügyi hátterével kapcsolatban úgy határoztak, hogy a fizetési sapka bevezetésére nincs szükség. Ám vannak olyan szabályok, amelyek megváltozása mellett szavaztak a csapatok.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 16:51
A Manchester City és a Liverpool is előre hangsúlyozta, nem szeretne fizetési sapkát a Premier League-ben (Fotó: AFP/Darren Staples)
Már októberben lehetett tudni, hogy november 21-én fontos szavazást tartanak az angol labdarúgó Premier League csapatainak illetékesei, pénteken ugyanis olyan pénzügyi szabályokról döntöttek, amelyek esetleges megváltozása komoly hatással lehet a ligára. Az egyik legfontosabb kérdés a fizetési sapka bevezetése volt, a javaslat szerint mind a húsz klub legfeljebb az ötszörösét költhetné el a játékosok és az edzők bérére, és az ügynöki díjakra, mint amekkora összeget a tabella utolsó helyén végzett csapatnál fizettek ki az előző idényben költségekre – ez nagyjából 550 millió fontot jelent. Sokan tartottak attól, hogy ennek bevezetése kevésbé versenyképessé tenné az angol bajnokságot, és sok klasszis eligazolna, ám a pénteki döntés után nem kell emiatt tovább aggódni: csupán hét klub támogatta az úgynevezett TBA-rendszert, így a javaslatot elutasították.

Noha fizetési sapka nem lesz, néhány pénzügyi szabály megváltozása kedvezhet a Premier League alsó házában szereplő csapatoknak
Noha fizetési sapka nem lesz, néhány pénzügyi szabály megváltozása kedvezhet a Premier League alsó házában szereplő csapatoknak (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Nem csak a fizetési sapka volt a Premier League napirendjén

Voltak azonban olyan pénzügyi szabályok, amelyek megváltozása mellett döntöttek pénteken. A következő, 2026–27-es idénytől kezdve a keretköltségarány (SCR) és a fenntarthatóság és rendszerszintű ellenálló képesség (SSR) néven tervezett szabályok lesznek érvényben. 

  • Az SCR szabályainak értelmében a Premier League-együtteseknek a csapattal kapcsolatban felvetődő kiadásai alapesetben nem haladhatják meg a futballal kapcsolatos bevételek, valamint a játékoseladásokból származó nyereség (vagy veszteség) 85 százalékát. Vagyis lényegében nem költhetnek többet fizetésekre és átigazolásokra a teljes bevételük 85 százalékánál.
  • A lépésenként bevezetésre kerülő SSR célja, hogy ezzel fokozatosan támogassák az összes PL-klub rövid, közép- és hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát.

Az SCR-hez hasonló szabály az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hatáskörében is érvényben van, ott 85 helyett hetven százalék a vonatkozó mérőszám. Az a klub, amely meghaladja a százalékos arányban meghatározott kiadási maximumot, pontlevonással sújtható.

A megszavazáshoz arra volt szükség, hogy a klubok legalább kétharmada mellette voksoljon – az SCR-nél ez épphogy teljesült, ugyanis 14 gárda képviselői támogatták a javaslatot. A két szabály bevezetését elsősorban azzal magyarázták, hogy a húsz klub bizonyos szempontból közelebb kerülhet egymáshoz, miközben a Premier League színvonala és versenyképessége nem romlik.

Szűk három hónap lesz a mostani PL-idény vége és az új évad kezdete között

Pénteken arról is határoztak, hogy 2026. augusztus 22-én kezdődik és 2027. május 30-ig tart majd az angol labdarúgó-bajnokság következő idénye. Harminchárom hétvégi és öt hétközi fordulót rendeznek az évad során, valamint azt is jelezték, hogy a karácsonyi forduló a korábban megszokottak szerint alakul.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
Fontos híreink

