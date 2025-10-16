Ha ezt megteszik, Szoboszlai elmenekülhet a Premier League-ből

Novemberben rendkívül fontos szavazást tartanak a Premier League klubjai, amelynek során olyan pénzügyi szabályozásról döntenek, amely alapjaiban változtatná meg a világ jelenleg legértékesebb labdarúgó-bajnokságának mindennapjait: ez pedig nem más, mint egy fizetési sapka bevezetése. A jövedelmek maximálása sokak szerint végveszélybe sodorhatná a PL egyik legnagyobb vonzerejét, és „top to bottom anchor” néven ismert szabály miatt sztárok sora hagyná el az angol bajnokságot, és a bombaformában futballozó Szoboszlai Dominik sem biztos, hogy maradna Liverpoolban. A Daily Mail cikke szerint minden klub csak annak az ötszörösét költhetné el a játékosok és a vezetőedzők bérére, valamint az ügynöki díjakra, mint amekkora összeget a tabella utolsó helyén végzett csapatnál fizettek ki az előző szezonban költségekre.

Szoboszlai nem tartozik a legjobban fizetett sztárok közé Liverpoolban, de ha jön a fizetési sapka, a Vörösök őt sem fogják tudni megtartani Fotó: Jacques Feeney/Offside / Offside

Szoboszlai klubja, a Liverpool ugyanúgy 550 millió fontot költhetne, mint a többi csapat

A szabályozás bevezetésének ellenzői úgy vélik, ez a fajta korlátozás megfosztaná a Premier League-et a világ legjobb bajnokságának státusától, és a világ legjobb játékosai tömegesen hagynák el Angliát. Az Origo cikkében megszólalók szerint ez nagy károkat okozna a a másodosztályban is, a Championshipben, és még nehezebbé tenné a feljutott csapatok számára a legfelső osztályban való túlélést. Ráadásul ha megszavazzák a klubok az előterjesztést,

akkor minden csapat körülbelül 550 millió fontot költhetne el, ami a nyári átigazolási összegeket látva valóban brutális visszaesést okozhatna a Premier League-ben.

Nyilván lenne – nem kevés – csapat, amelyik megszegné a szabályt, ám azok azt kockáztaták, hogy a szigorú büntetés miatt – második szabályszegés esetén 6, minden 6,5 millió fontos túllépés után további egy büntetőpont járna – nemhogy bajnokok vagy dobogósok nem lennének, de elhagynák őket a legnagyobb sztárjaik.

Talán legjobb példa a szavazás jelentőségének igazolására a bajnoki címvédő Liverpool.

A Vörösök a nyáron egész pontosan 418 867 695 fontot költöttek új játékosokra,

és ha be kellene tartaniuk az 550 milliós plafont, összesen a teljes szezonra 131 132 230 font maradna, amely néhány sztár fizetésére lenne elég, másra nem is jutna.