Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Ha ezt megteszik, Szoboszlai elmenekülhet a Premier League-ből

Létfontosságú napok, hetek előtt állnak a Premier League klubjai, ugyanis dönteniük kell arról, hogy bevezetik-e a bajnokságban a fizetési sapkát, azaz maximálják-e, hogy mennyit keressenek a legjobbak. Nem kevesen állítják, ha ez megtörténik, akkor az angol bajnokság elveszíti az egyik legfőbb vonzerejét, és egycsapásra más sztárklubokba igazolnának a legnagyobb sztárok, közöttük akár Szoboszlai Dominik is. A legújabb információk szerint 550 millió font lenne csapatonként az éves plafon.

Molnár László
2025. 10. 16. 12:28
Szoboszlai Dominik a Liverpool középpályájának motorja, ám a fizetési sapka bevezetése nehéz döntés elé állítaná
Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Novemberben rendkívül fontos szavazást tartanak a Premier League klubjai, amelynek során olyan pénzügyi szabályozásról döntenek, amely alapjaiban változtatná meg a világ jelenleg legértékesebb labdarúgó-bajnokságának mindennapjait: ez pedig nem más, mint egy fizetési sapka bevezetése. A jövedelmek maximálása sokak szerint végveszélybe sodorhatná a PL egyik legnagyobb vonzerejét, és „top to bottom anchor” néven ismert szabály miatt sztárok sora hagyná el az angol bajnokságot, és a bombaformában futballozó Szoboszlai Dominik sem biztos, hogy maradna Liverpoolban. A Daily Mail cikke szerint minden klub csak annak az ötszörösét költhetné el a játékosok és a vezetőedzők bérére, valamint az ügynöki díjakra, mint amekkora összeget a tabella utolsó helyén végzett csapatnál fizettek ki az előző szezonban költségekre.

Szoboszlai nem tartozik a legjobban fizetett sztárok közé Liverpoolban, de ha jön a fizetési sapka, a Vörösök őt sem fogják tudni megtartani
Fotó: Jacques Feeney/Offside / Offside

Szoboszlai klubja, a Liverpool ugyanúgy 550 millió fontot költhetne, mint a többi csapat

A szabályozás bevezetésének ellenzői úgy vélik, ez a fajta korlátozás megfosztaná a Premier League-et a világ legjobb bajnokságának státusától, és a világ legjobb játékosai tömegesen hagynák el Angliát. Az Origo cikkében megszólalók szerint ez nagy károkat okozna a a másodosztályban is, a Championshipben, és még nehezebbé tenné a feljutott csapatok számára a legfelső osztályban való túlélést. Ráadásul ha megszavazzák a klubok az előterjesztést, 

akkor minden csapat körülbelül 550 millió fontot költhetne el, ami a nyári átigazolási összegeket látva valóban brutális visszaesést okozhatna a Premier League-ben. 

Nyilván lenne – nem kevés – csapat, amelyik megszegné a szabályt, ám azok azt kockáztaták, hogy a szigorú büntetés miatt – második szabályszegés esetén 6, minden 6,5 millió fontos túllépés után további egy büntetőpont járna – nemhogy bajnokok vagy dobogósok nem lennének, de elhagynák őket a legnagyobb sztárjaik.

Talán legjobb példa a szavazás jelentőségének igazolására a bajnoki címvédő Liverpool. 

A Vörösök a nyáron egész pontosan 418 867 695 fontot költöttek új játékosokra

és ha be kellene tartaniuk az 550 milliós plafont, összesen a teljes szezonra 131 132 230 font maradna, amely néhány sztár fizetésére lenne elég, másra nem is jutna.

Ekitiké sem sokáig maradna a Mersey partján, pedig ő eddig a Liverpool legjobb nyári befektetése:

A Liverpool öt legdrágább nyári igazolása

  • Alexander Isak – csatár, 125 millió font
  • Florian Wirtz – támadó középpályás, 108,5 millió font
  • Hugo Ekitiké – csatár, 84, millió font
  • Kerkez Milos – bal oldali védő, 40,68 millió font
  • Jeremie Frimpong – jobb oldali védő, 34,7 millió font

Ha a fizetéseket nézzük, bizony a magyar viszonylatban elképesztő összeget kereső Szoboszlai Dominik – 120 ezer font a heti apanázsa – és Kerkez Milos (60 ezer font/hét) sehol sincs az igazán jól fizetett sztárokhoz. A Liverpool focistái közül több mint egy tucat játékos fizetése haladja meg a heti 100 000 fontot, ami átszámolva jelenlegi árfolyamon 45 millió forint. A Vörösök legjobban fizetett játékosa Mohamed Salah, akinek heti rendszerességgel utalják a 400 000 fontos keresetét. Őt követi a csapatkapitány Virgil van Dijk, akinek 350 000 fontot írnak jóvá a számláján. Nos, ebből könnyen kiszámolható, mit is jelentene a Liverpool számára, ha a klubok megszavaznák az új fizetési rendszert.

Nagy kérdés lenne, hogy az idei teljesítményét látva, néhány csapattársához méltatlanul alulfizetett Szoboszlai Dominik vajon maradna-e Liverpoolban.

Erling Haaland a fizetési sapka bevezetése után biztosan távozna a Premier League-ből, a norvég gólgépet tárt karokkal várná a Barcelona
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A két manchesteri klub a legnagyobb ellenzője a fizetési sapkának

De például a két manchesteri csapat – a tervezet legnagyobb ellenzői – sem aprózták el a költekezést: a City 179,5 millió fontot, míg a United 217,5 millió fontot költött el új játékosokra. Azaz itt is már nagy gond lenne a sztárok fizetése. Nem véletlen, hogy ők biztosan nemet mondanak a fizetési sapkára.

Ez az egész tervezet gátolná a Premier League topklubjait. Higgye el mindenki, az az utolsó dolog, amit akarunk, hogy a Premier League topklubjai ne tudjanak versenyezni a Real Madriddal, a Barcelonával, a Bayern Münchennel, a PSG-vel – ez abszurd. És ha mégis megszavazzák ezt a klubok, akkor a Premier League megszűnik a világ legjobb bajnoksága lenni 

– nyilatkozta Sir Jim Ratcliffe, a United társtulajdonosa.

A javasolt szabályok 25 oldalas tervezetét már bemutatták a kluboknak, és a szavazásra november 21-én kerül sor, de addig még módosítások történhetnek. 

Ha a klubok több mint kétharmada szavaz a javaslat mellett, a rendszer a következő szezontól lép hatályba. 

Egyes PFA-bennfentesek úgy vélik, hogy számos klub nem fogta fel annak a következményeit, amire szavazniuk kell.

Ha már most élne a szavazásra bocsájtott fizetési sapka rendszere, Alexander Isak aligha került volna a Liverpoolhoz:

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

