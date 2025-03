Szoboszlai gigafizetése is aprópénz a Premier League legnagyobb sztárjaihoz képest

Nem kis fába vágta a fejszéjét a francia L'Équipe, amely arra vállalkozott, hogy nyilvánosságra hozta, vajon mennyit keresnek a Premier League legjobban megbecsült sztárjai és menedzserei. Egy biztos,

az összegeket látva senki sem csodálkozik azon, hogy mindenki az angol bajnokságba vágyik.

Olyan csillagászati összegeket keresnek a legnagyobb klasszisok, hogy vélhetően igazat kell adnunk Rejtő Jenő egyik hősének, Wagner úrnak, aki azt mondta, a jutalomra kitűzött 50 ezer font nem is létezik, az biztos csak 50 font. Egy biztos, aki a PL-ben karriert fut be akár játékosként, akár edzőként, annak még az unokáinak sem kell dolgoznia.

Haaland vezeti a fizetési rangsort

Vélhetően senkit sem lep meg, hogy a játékosok fizetési listájának élén a Manchester City norvég gólgépe, Erling Haaland áll, köszönhetően a szezon elején aláírt kilenc és fél éves szerződésének.

A kékek középcsatára nem kevesebbet, mint 644 998 eurót visz haza hetente,

ami havonta 2,579 millió eurót jelent. Csak az érdekesség kedvéért ezt az összeget átszámoltuk a magyar fizetőeszközre: jól látják, Haaland havonta 1 033 326 697 forintnyi fontot keres.

Nézzük, kik állnak a Premier League listájának élén

Haaland 2 579 995 euró/hó

Kevin De Bruyne 2 066 635,12 euró/hó

Casemiro és Mo Szalah 1 805 157 euró/hó

Marcus Rashford és Raheem Sterling 1 670 000 euró/hó

Szoboszlai Dominik a Liverpool harmadik legértékesebb játékosa, ám ez egyelőre nem látszik a fizetésén Fotó: AFP/NurPhoto/Ibrahim Ezzat

Szoboszlai aprópénze, Dembélé sem versenyképes

Miután a Liverpool egyik legjobbjává nőtte ki magát Szoboszlai Dominik, még így is nagyon távol van a fentiekben felsorolt labdarúgók bérezésétől, holott a teljesítménye – például februárban jelölve volt a hónap legjobbja címre – viszont nem áll messze a nevezettek teljesítményétől. A Goal.com meg is nézte, vajon a magyar válogatott csapatkapitánya mennyiért is futja szét magát minden meccsen. Nos, Szoboszlai ugyan – főleg magyar szemmel nézve – gigafizetésért játszik a Liverpoolban,

havonta 575 731 eurót (230 588 901 Ft) kap a számlájára,

ám ez a legjobbak fizetéséhez képest bizony aprópénz. Szintén nem versenyképes a PL legjobban fizetett játékosainak fizetésével a PSG csatára, a francia bajnokság (Ligue 1) legnagyobb fizetésével rendelkező Ousmane Dembélé, aki a L'Équipe információja szerint másfél millió eurót keres havonta.

A háttérben álló David Moyes kihozta az Evertont a veszélyzónából, igencsak megfizetik a munkáját (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Guardiola a csúcs, de Liverpoolban Moyes a király

Bátran kijelenthető, máris érthető, hogy a Ferencváros jelenlegi ír vezetőedzője, Robbie Keane miért is vágyik a Premier League egyik csapatának kispadjára. Ugyanis itt a szakvezetők – vagy ahogy itt nevezik őket, menedzserek – sem fillérekért edzik a csapataikat. Természetesen itt is a Manchester City az úr, hiszen a fizetési lista élén

Pep Guardiola áll, akinek a számlája majd kétmillió euróval (1 986 272) gyarapszik havonta.

Őt a bajnokság 2. helyén álló Arsenal mestere, Mikel Arteta követi, akinek havi fizetése jelenleg 1 483 707 euró. A dobogó alsó fokára egy liverpooli menedzser került, ám ez a szakember nem a bajnokságot vezető Vörösök edzője, Arne Slot, hanem az Everton szakvezetője, David Moyes, aki havonta 1 223 428 eurót akaszt le a munkájáért.

Erling Haaland legszebb találataiból egy gyűjtemény, ezek is igazolják, miért is ő keres a legtöbbet a PL-ben: