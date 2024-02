Székely Norbert: Nem lehetek büszke úgy, hogy nem leszünk ott az olimpián

Kisírt szemű játékosok ballagtak az öltöző felé, és szemlátomást Székely Norbert szövetségi kapitány is feldúltan, meg-megakadva és nagy lélegzetet véve nyilatkozott: – Nemigen tudok most mit mondani, ilyet én még nem éltem meg a pályafutásom során. Borzalmas érzés volt a végén felfogni, hogy veszítettünk, teljesen kiürültem. Az első félidőben szépen és összeszedetten kosárlabdáztunk, a harmadik negyedben viszont lelassultunk, nem tudtuk bejátszani a labdát a palánk alá, ritmust vesztettünk, elbizonytalanodtunk, és ezzel saját magunkat vertük meg. A spanyolok folyamatosan jöttek ránk, és már nehéz volt bármit is tenni. Próbáltuk frissíteni a csapatot, de nem sikerült.

Székely Norbert az első félidőben még örülhetett is. Fotó: Csudai Sándor

Arra a felvetésre, hogy a selejtezőtornán papíron három jóval erősebb csapattal mérkőzött meg a női válogatott, mégis csupán egy kosáron múlott a kijutása az olimpiára, Székely Norbert azt felelte, hogy igen, ez nagyon pozitív megközelítés, de percekkel a mérkőzés lefújása után nagyon nehéz így értékelni. A tény igaz, és büszkének kellene lennie erre, de nem lehetek büszke úgy, hogy nem leszünk ott az olimpián, mert ez borzalmas.

– Ott volt a kezünkben a lehetőség, csak meg kellett volna ragadni, de mi nem ragadtuk meg. Rosszul reagáltunk az ellenfél védekezésének változására, béklyók kerültek a kezekre, a lábakra, nagyon nehéz lenne most elemezni. Egy négynapos torna végére mindenki elfárad, de most nem ezen múlott, hiszen a spanyolok is ugyanilyen fáradtak voltak. Mentális gondok miatt veszítettünk.

Borítókép: Székely Norbert edzőként még nem élt át ekkora csalódást (Forrás: Fiba.com)