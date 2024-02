Álomból rémálom, a női válogatott kiengedte a kezéből az olimpiát

Csaknem teljesen megteltek a lelátók Sopronban már az első meccsre is. Ezen Kanada és Japán találkozott egymással az olimpiai selejtezőtornán, és a magyarok azért jöttek ki a Novomatic Arénába már erre a meccsre is, hogy szurkoljanak Kanadának. A torna négy csapata egyaránt három-három pontot gyűjtött össze két forduló után, és az egymás elleni eredményekből az következett, hogy Kanada győzelme egyben magyar boldogságot is jelentene, mert úgy a magyar válogatott 44 év után akkor is ott lesz az olimpián, ha kora este kikap Spanyolországtól. Sajnos a kanadai diadalt nem sikerült kiszurkolni. Zömmel a japánok vezettek négy-öt ponttal, és ez így is maradt, 86-82 nyertek, és boldogan ünnepelhették az olimpiai részvételt. Ekkor már az észak-amerikaiak szurkolhattak, mégpedig Spanyolországnak, mert a magyar győzelem számukra a búcsút jelentette volna.

Japán ünnepelhette először az olimpiai részvételt. Forrás: Fiba.com

Természetesen 2500 ember – ez itt telt ház – azért gyűlt össze a soproni csarnokban, hogy ennek az ellenkezőjét lássa. A feladat roppant nehéznek ígérkezett, hiszen a spanyol válogatott tavaly második lett az Európa-bajnokságon. Sopronba nyolcan jöttek el az ezüstérmes csapatból, az idényben álomszerűen menetelő Zaragoza négy kosarast ad a keretbe, köztük a honosított Megan Gustafsont, aki a Ludovika Csatában kezdte európai karrierjét, tavaly az Olimpiakosban 22,6 pont és 9,4 lepattanó volt az átlaga az Euroligában, jelenleg a London Lionst erősíti. A 2023-as Európa-bajnokság selejtezőjében két szoros, de eleveszített mérkőzést vívtunk Spanyolországgal, majd az Eb-n is kikaptunk tőle az elődöntőben. Ugyanakkor tavaly májusban éppen itt, a Novomatic Arénában sikerült legyőzni őket egy felkészülési mérkőzésen.