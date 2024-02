Utánajártunk a csodának: mi történt női kosárlabda-válogatottunkkal?

Előre azt mondtuk, csoda lenne, így tehát a magyar női kosárlabda-válogatott csodát hajtott végre. Döcögős kezdés után fantasztikus teljesítményt nyújtva taktikailag és mentálisan felülmúlva az ellenfelét és a meccset erővel is végig bírva legyőzte azt a japánt, amely Tokióban olimpiai döntőt játszhatott, a csütörtöki első fordulóban pedig szinte leiskolázta a tavalyi Európa-bajnokság ezüstérmesét, Spanyolországot.

Így szurkolt a válogatott kispadja (Forrás: Fiba.com)

Ebben a csütörtöki első fordulóban nem sok biztatót találhattunk. Bár akadt egy-két jó teljesítmény, a csapat nem játszott jól Kanada ellen, megérdemelten is szenvedett vereséget, ráadásul a soproni közönség is inkább csak nézte a meccset, mint szurkolt volna. Gyenge volt a védekezés, vérszegény a támadó játék, azaz nem lehetett látni, hogy miben reménykedhetnénk a spanyolok ellen brillírozó japánok ellen.

Nem csak harcolt, játszott is a válogatott

Ehhez képest a magyar válogatott alighanem a legjobb játékát nyújtotta 2017 vége óta, amikor Székely Norbert másodszor is a szövetségi kapitánya lett. Elért néhány szép eredményt a csapat, amelynek a fejlődése szemmel látható, az eddigi csúcsa a tavaly júniusi negyedik hely az Európa-bajnokságon, de ennyire érett, okos és magas színvonalú kosárlabdát még nem láttunk tőle, mint amilyet Japán ellen bemutatott.

Kérdeztük is Székely Norbertet, hogy ez volt-e élete győzelme edzői pályafutása során, mire azt felelte, hogy ha sikerül vasárnap kiharcolni a továbbjutást az olimpiára, akkor minden bizonnyal igen a válasz.

És tegyük hozzá: a soproni közönség is jelesre vizsgázott. Olyan hangulatot varázsolt a Novomatic Arénába, hogy tényleg a csapat hatodik embere tudott lenni, a japánok szövetségi kapitánya, Onzuka Toru is szóba hozta: – Fantasztikus volt a hangulat a csarnokban, ami lendületet adott a magyar játékosoknak.

A közönség most extázisban szurkolt a válogatottnak (Forrás: Fiba.com)

Óriási volt a kontraszt a Kanada és a Japán ellen nyújt teljesítmények között, és adódott a kérdés, hogy miként sikerült egyik napról a másikra feltámadnia a magyar válogatottnak. A mezőny egyik legjobbja, a 17 pontig jutó Határ Bernadett érdekes magyarázatot adott:

– Csütörtökön éjfélkor tartottunk egy titkos találkozót, csak mi, játékosok, Székely Norbert sem tudott róla. A mi közösségünk rendkívül összetartó, nagyon szeretjük egymást, és bármit megtennénk egymásért. Megbeszéltük, hogy miben okoztunk csalódást magunknak is, és szóba került, hogy milyen nagy lehetőség kapujában állunk. Tisztáztuk, hogy a Kanadától elszenvedett vereséggel még nincsen veszve ez a lehetőség, és azt is, hogy milyen mentalitással kell pályára lépnünk.

Határ Bernadett a válogatott egyik legjobbja volt (Fotó: Fiba.com)

Mindezt hallva Székely Norbert mosolyogva tette hozzá, hogy bár a találkozó titkosnak indult, ő tudott róla… Nyilván sokat számított a közösség összetartó ereje, az, hogy a játékosok egymásért is harcoltak megalkuvás nélkül, ez azonban önmagában kevés lett volna. A szívvel, az akarással Kanada ellen sem volt gond, ám most a játék színvonala is nagyon magas volt. A szövetségi kapitány szemlátomást kereste a szavakat a találkozó után, de azt megemlítette, hogy roppant büszke, mert a csapata megmutatta, ilyen szintű ellenféllel szemben képes ilyen szinten kosárlabdázni. Vasárnap Spanyolország ellen kell ismételni, az utolsó körben dől el, hogy melyik három csapat jut ki az olimpiára.

Olimpiai selejtező, Sopron, 3. forduló, vasárnap: Kanada–Japán 15.00 (M4 Sport), Magyarország–Spanyolország 17.30 (M4 Sport)

Borítókép: Lelik Rékából így szakadt ki a feszültség a győzelem után (Forrás: Fiba.com)