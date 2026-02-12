A kényszersorozás egyre inkább megosztja a társadalmat: sokaknál betelt a pohár, az utcai intézkedések pedig rendre heves indulatokat váltanak ki a toborzók és a civilek között, írja az Origo.

A TCK sorozótisztjei egyre brutálisabb módszerekhez nyúlnak (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A közösségi médiában látható legfrissebb felvételen a TCK sorozótisztjei egy férfit szeretnének elvinni, aki elkeseredett dulakodásba kezd.

Kényszersorozás Ukrajnában

A Zolotonosa környéki események rávilágítanak: Ukrajna nemcsak a fegyveres agresszióval küzd, hanem egy olyan társadalmi kihívással is, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a háborús mozgósítás és a polgári jogok közötti egyensúlyt.

Odesszában nemrégiben a feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani – számolt be róla a helyi sajtó. Az interneten terjedő videón az látszik, hogy a kisbusz körül tömeg gyűlt össze, gumikkal és botokkal ütik a járművet. Egy ponton egy férfi betöri az egyik ablakot.

Rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak. Erre jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.