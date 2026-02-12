Újabb, kényszersorozással kapcsolatos videó jelent meg az X közösségi oldalon. A felvétel az ukrajnai Odesszában készült, és azt mutatja, amint egy férfi elmenekül egy sorozótiszt elől.
Nem erre számított Zelenszkij emberrablója Odesszában + videó
Újabb kényszersorozásról szóló videó jelent meg az X-en – Odesszában menekült el egy férfi.
Odesszában egy férfi csodával határos módon kikerülte a TCC munkatársait
– áll a videó posztjában.
Nem elszigetelt jelenségről van szó: a Magyar Nemzet rendszeresen tudósít azokról a felvételekről, amelyek szerint Ukrajnában kemény fellépéssel visznek el férfiakat a toborzóhatóság emberei.
Korábban Dnyipropetrovszkban is nagy visszhangot kiváltó jelenetet rögzítettek: a felvételen három egyenruhás férfi látható, amint egy fiatalembert próbálnak kivezetni egy lépcsőházból. Egy idősebb férfi – vélhetően a rokona – megkísérel közbelépni és megakadályozni az intézkedést, ám nem tudja feltartóztatni őket. A videó későbbi részében az is látszik, hogy az érintettet az utcán várakozó jármű csomagtartójába kényszerítik be.
Egy másik videón több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A felvételen egy nő is megjelenik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni.
Volt olyan is, amikor Ursula Von der Leyennek üzentek:
Szia, Ursula von der Leyen! Mit szólnál hozzá, ha téged vagy a gyermekedet lövészárkokba vagy a halálba sorozták volna? Látsz ilyen jeleneteket demokratikus országokban? Az odesszai régióban, Csornomorszk városában a TCK alkalmazottainak sikerült elkapniuk egy újabb áldozatot
– írták a kényszersorozással kapcsolatos videó posztjában a közösségi médiában.
Beszédes adatokat közölt az Ukrán Nemzeti Rendőrség a sorkatonai szolgálat kijátszásával kapcsolatban. A 2025. január 1. és szeptember 30. közötti időszakban összesen 2318 esetet vettek nyilvántartásba a mozgósítás elkerülése miatt, amelyek közül 953 ügyben vádemelésre is sor került. Emellett 395 alkalommal rögzítették a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 esetben indult hivatalos eljárás – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ ismertetett.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
