Odesszában egy férfi csodával határos módon kikerülte a TCC munkatársait

ukr_leaks_eng pic.twitter.com/v1FqgZCB8e — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) February 10, 2026

Nem elszigetelt jelenségről van szó: a Magyar Nemzet rendszeresen tudósít azokról a felvételekről, amelyek szerint Ukrajnában kemény fellépéssel visznek el férfiakat a toborzóhatóság emberei.

Korábban Dnyipropetrovszkban is nagy visszhangot kiváltó jelenetet rögzítettek: a felvételen három egyenruhás férfi látható, amint egy fiatalembert próbálnak kivezetni egy lépcsőházból. Egy idősebb férfi – vélhetően a rokona – megkísérel közbelépni és megakadályozni az intézkedést, ám nem tudja feltartóztatni őket. A videó későbbi részében az is látszik, hogy az érintettet az utcán várakozó jármű csomagtartójába kényszerítik be.

Egy másik videón több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A felvételen egy nő is megjelenik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni.