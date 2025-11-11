Márton-nap titkai: elfeledett libareceptek, meglepő hagyományok

Mézsörben főtt libaaprólék, sáfrányos liba kölessel, sült liba meggymártással, citromos-mandulás töltött liba. Csak néhány ételt említettem az elmúlt ötszáz év szakácskönyveiből, mégis, mindegyik jól mutatja, milyen sok ötlettel, milyen gazdagon éltünk ezzel a hússal egykor. Akkor miért szorult így háttérbe? Miért csak Márton-napon esszük? Ha esszük... Utánajártunk.

Ha Márton-nap, akkor liba! De miért is?

Márton madara

De előbb még egy picit a mai napról, ugyanis Márton-nap is elég érdekességet rejt. Ilyenkor rendezték például a járandóságokat, később ez átalakult ajándékozássá: a pásztorok sorra járták jókívánságaikkal megbízóikat. Náluk volt „Márton vesszeje” is, amelynek minden ága ígéretet hordozott, annyival gyarapodott a hiedelem szerint a gazda vagy gazdasszony állatállománya az új évben, ahány ága volt a vesszőnek. A pásztorok a jókívánságokért cserébe mákos vagy túrós lepényt, esetleg aprópénzt kaptak. A naphoz időjóslás is tartozott: kemény télre lehetett számítani, ha Márton fehér lovon érkezett, vagyis hóesés volt ilyenkor, és enyhébbre, ha barna lovon, vagyis esett. Ami az evést illeti, a Magyar Gazdasszony 1863-ban azt írta:

Márton napjától gyertyaszentelőig van ideje zsírt olvasztani, miután a sertések ez időben a legkövérebbek és közönségesen legolcsóbbak.

Az ünnepi asztalra pedig libasült került az ezen a napon kóstolt újbor mellé. Hogy miért?

A libát Márton madarának is hívták

Miért eszünk Márton-napon libát?

A Márton-napi szokások Szent Mártonhoz, Tours püspökéhez nyúlnak vissza, aki a mai Szombathelyen született a IV. században. Jószívűségéről, csodatévő tetteiről vált híressé. A legenda szerint Márton, amikor püspökké választották, annyira szerény volt, hogy el akart bújni a feladat elől, méghozzá egy libaólba. Csakhogy a hangos gágogás elárulta rejtekhelyét, így végül mégiscsak püspökké szentelték. Ezért lett hát ez az állat a Márton-nap szimbóluma – és ki tudja, talán nem csupán a véletlen műve, hogy épp ilyenkor a legfinomabb ez a húsféle. Szent Márton napja a bőségről is szólt. Ilyenkor lehetett még egy igazán nagyot enni, inni, nevetni az adventi böjt előtt. A matyók éppen ezért ekkorra időzítették a lakodalmaikat és a XVIII. században élt Bod Péter szerint a régiek ilyenkor

sült ludat ettek s új bort ittak

A liba szerepe a magyar háztáji gazdálkodásban

Bár a háztáji baromfik közül mindig is a tyúk volt a legelterjedtebb, a vízi szárnyasok között a liba foglalta el az első helyet hazánkban. Az állatról főként az asszonyok gondoskodtak, a libák eladásából származó pénzt ezért saját ruházkodásukra vagy a lányok kelengyéjére költhették. A gyerekek feladata volt a víz mellé kihajtott libák felügyelete, a férfiak pedig a háttérmunkát végezték: elkészítették a ketreceket, kasokat, itatókat, keltetőket, gondoskodtak az állatok szállításáról. Ott viszont, ahol a baromfiból származó bevétel már komolyabb összeget jelentett – például a Dél-Alföldön – a férfiak is egyre aktívabban beszálltak a tartásba. Így a liba összekapcsolta a család minden tagját, a kicsit és a nagyot.