idezojelek
Tollhegyen

Balhé a fakóban

Levegőért kapkod Fekete-Győr András Momentum-alapító, miután kiderült, hogy párttársa, Cseh Katalin csatlakozott Barabás Richárd Humanisták nevű kármentő felekezetéhez.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Fekete-Győr AndrásBarabás RichárdCseh Katalin 2025. 11. 17. 4:58

Levegőért kapkod Fekete-Győr András Momentum-alapító, miután kiderült, hogy párttársa, Cseh Katalin csatlakozott Barabás Richárd Humanisták nevű kármentő felekezetéhez, s ott kíván indulni az áprilisi országgyűlési választásokon. „Katka, a döntéseddel elfordultál attól a közös úttól, amelyért mindannyian áldozatot hoztunk – kesereg közösségi oldalán a szőrös rollerzuhanyozó. – Elbuktál a rendszerváltás előmozdításának próbáján. Katka, kockára teszitek milliók álmát egy jobb Magyarországról.”

Bizony, nem ezt a Cseh Katalint kedvelték annyira a Momentum-hívők. 

Nekik akkor volt az igazi, amikor 2019-ben Donáth Anna társaságában Brüsszelbe indult, ezt írta a közösségi oldalán: „Miniszterelnök úr, van egy rossz hírem. Hangosak leszünk.” (De csak fülsértőek lettek, hányingert keltők. Egy teljes cikluson át árulták Brüsszelben a hazát – P. Gy.) Hogyan is mondta Fegyőr anno? „A Momentum fogja majd átvezetni a XXI. századba Magyarországot.”

„Nagyot csalódtam benned – írja most Fegyőr –, szem elől tévesztetted, miért léptünk annak idején a politikába. Hogy jöjjön végre egy új politikai generáció, ami bebizonyítja, hogy tényleg lehet a politikát máshogy csinálni.” Szó se róla, Fegyőrék megpróbálták másképpen, az olimpia megfúrásától kezdve a karmelita előtti kordonbontó randalírozásokig. Fekete-Győr Andrást például azért ítélte el a bíróság, mert füstbombát hajított rendőrökre. (Hősünk politikai elítéltnek nevezi magát, holott csak egy elítélt politikus, aki köztörvényes bűncselekményt követett el.) Fegyőr és Katka. „Íme, a Nyomorentum!” – írja egy kommentelő.

Én csak egy kávét kérek, búrkiflivel.

Borítókép: Cseh Katalin és Fekete-Győr Andás (Fotó: Mátrai Dávid)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Karácsony Jézus nélkül

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekértelem

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekV4

Visegrád soha nem ér véget

Faggyas Sándor avatarja

Mi, magyarok érdekeltek vagyunk egy nagy közép-európai, összehangoltan működő politikai és gazdasági blokk létezésében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu