Balhé a fakóban

Levegőért kapkod Fekete-Győr András Momentum-alapító, miután kiderült, hogy párttársa, Cseh Katalin csatlakozott Barabás Richárd Humanisták nevű kármentő felekezetéhez, s ott kíván indulni az áprilisi országgyűlési választásokon. „Katka, a döntéseddel elfordultál attól a közös úttól, amelyért mindannyian áldozatot hoztunk – kesereg közösségi oldalán a szőrös rollerzuhanyozó. – Elbuktál a rendszerváltás előmozdításának próbáján. Katka, kockára teszitek milliók álmát egy jobb Magyarországról.”

Bizony, nem ezt a Cseh Katalint kedvelték annyira a Momentum-hívők.

Nekik akkor volt az igazi, amikor 2019-ben Donáth Anna társaságában Brüsszelbe indult, ezt írta a közösségi oldalán: „Miniszterelnök úr, van egy rossz hírem. Hangosak leszünk.” (De csak fülsértőek lettek, hányingert keltők. Egy teljes cikluson át árulták Brüsszelben a hazát – P. Gy.) Hogyan is mondta Fegyőr anno? „A Momentum fogja majd átvezetni a XXI. századba Magyarországot.”

„Nagyot csalódtam benned – írja most Fegyőr –, szem elől tévesztetted, miért léptünk annak idején a politikába. Hogy jöjjön végre egy új politikai generáció, ami bebizonyítja, hogy tényleg lehet a politikát máshogy csinálni.” Szó se róla, Fegyőrék megpróbálták másképpen, az olimpia megfúrásától kezdve a karmelita előtti kordonbontó randalírozásokig. Fekete-Győr Andrást például azért ítélte el a bíróság, mert füstbombát hajított rendőrökre. (Hősünk politikai elítéltnek nevezi magát, holott csak egy elítélt politikus, aki köztörvényes bűncselekményt követett el.) Fegyőr és Katka. „Íme, a Nyomorentum!” – írja egy kommentelő.

