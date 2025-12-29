Best of December (12.10.) Fodor Gábor, Facebook: „Mivel azt nyilatkozták, hogy »ez nem az enyém«, így nekem ennyi elég is, ezt el kell fogadnunk. Az viszont már más kérdés – és jogosan vethető fel –, hogy ha ez nem az, akkor vajon mi a Tisza programja? Helyénvaló-e, hogy a hírek szerint majd csak januárban állnak elő vele? Helyes dolog-e, hogy a választások előtt ennyivel kapunk csak programot, miközben már réges-rég vitáknak kellene zajlaniuk ezekről az elképzelésekről? Eddig ugyanis a Tisza Pártról – nagyon leegyszerűsítve – körülbelül annyit hallottunk programként, hogy »mindent meghagyunk, amit a Fidesz bevezetett, csak még jobb lesz, mert csökkentjük az adókat és több lesz a nyugdíj«. Elmondtam már párszor: ez biztosan tarthatatlan.”



