Bokros Lajos a tandíj nagyszerűségéről hozsannázott Magyar Péter házi csatornáján + videó

Szociológiai, társadalompolitikai, sőt erkölcsi szempontból óriási jelentőségű volt, hogy Magyarország volt az első ország, amely a rendszerváltás után bevezette a tandíjat – dicsekedett Bokros Lajos, a Horn-kormány volt pénzügyminisztere a megszorító csomagjával Kéri Lászlónak Magyar Péter házi médiájában. Az Ellenpont felidézte: a közvélemény annak idején nem osztotta Bokros nézeteit. A Fidesz már akkor is azt mondta, hogy a tandíj bevezetése a fiatalok ellen indított büntetőhadjárat része volt, akik nem a kommunista utódpártokat akarták kormányon látni, az idősebbek pedig azzal érveltek a fizetős oktatás ellen, hogy a kormány nem veheti el gyermekeinktől a tanulás lehetőségét. Ennek az álláspontnak megfelelően az 1998-ban hatalomra került első Orbán-kormány el is törölte a tandíjat.

Gyurcsányék a tandíj mellett, a Fidesz a sarc ellen lépett fel

A tandíj a Gyurcsány-kormányok megszorító intézkedéseivel tért vissza 2008-ban, amikor az újabb baloldali kormány újabb adókkal, ingyenes ellátások felszámolásával, például a fizetős egészségügy bevezetésével és féktelen privatizációval próbálta meg átalakítani a magyar gazdasági rendszert. Az akkori ellenzéki Fidesz kezdeményezett népszavazást a fizetős egészségügy és a tandíj kérdésében is.

A magyar emberek pedig egyértelmű választ adtak. A népszavazást 2008. március 9-én tartották,

ekkor a tandíjról is szavaztak, és több mint 82 százalékos elutasítás volt a válasz.

A részvétel meghaladta az ötven százalékot, így a népszavazás érvényesnek és eredményesnek minősült.

Ahogy arról lapunk már beszámolt, a Tisza Párt a Bokros- és Gyurcsány-csomagok példájából építkezve vezetne be súlyos megszorításokat. Nem véletlen az összhang a korábbi baloldali programokkal: sajtóinformációk szerint a munkában részt vett Surányi György is, aki jegybankelnöként már a Bokros-csomag megalkotásában is szerepet kapott.

Magyar Péter drasztikus megszorításokat vezetne be

Érdemes megjegyezni, hogy

a Tisza kiszivárgott megszorítási tervei közül talán az egyik legdrasztikusabb átalakítást a társadalombiztosítási rendszerben hajtaná végre a baloldali párt, a tandíj bevezetéséhez hasonlóan fizetőssé tennék az egészségügyet.

Jól látszik tehát, hogy a Tisza aktuális gazdasági programja Bokros Lajos szellemiségén nyugszik. A tandíj konkrétan nem szerepel ugyan a gazdasági konvergenciaprogramban, de sokat sejtető, hogy Bokros Lajos éppen a Magyar Péterhez személyesen köthető médiumnál mondta el a tandíjat dicsőítő mondatait.