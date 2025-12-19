bokros lajostisza pártmagyar péterkéri lászló

Bokros Lajos a tandíj nagyszerűségéről hozsannázott Magyar Péter házi csatornáján + videó

A megszorítócsomagjáról hírhedtté vált baloldali politikus szerint óriási jelentőségű volt a sarc magyarországi bevezetése.

Munkatársunktól
2025. 12. 19. 17:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szociológiai, társadalompolitikai, sőt erkölcsi szempontból óriási jelentőségű volt, hogy Magyarország volt az első ország, amely a rendszerváltás után bevezette a tandíjat – dicsekedett Bokros Lajos, a Horn-kormány volt pénzügyminisztere a megszorító csomagjával Kéri Lászlónak Magyar Péter házi médiájában. Az Ellenpont felidézte: a közvélemény annak idején nem osztotta Bokros nézeteit. A Fidesz már akkor is azt mondta, hogy a tandíj bevezetése a fiatalok ellen indított büntetőhadjárat része volt, akik nem a kommunista utódpártokat akarták kormányon látni, az idősebbek pedig azzal érveltek a fizetős oktatás ellen, hogy a kormány nem veheti el gyermekeinktől a tanulás lehetőségét. Ennek az álláspontnak megfelelően az 1998-ban hatalomra került első Orbán-kormány el is törölte a tandíjat.

 

Gyurcsányék a tandíj mellett, a Fidesz a sarc ellen lépett fel

A tandíj a Gyurcsány-kormányok megszorító intézkedéseivel tért vissza 2008-ban, amikor az újabb baloldali kormány újabb adókkal, ingyenes ellátások felszámolásával, például a fizetős egészségügy bevezetésével és féktelen privatizációval próbálta meg átalakítani a magyar gazdasági rendszert. Az akkori ellenzéki Fidesz kezdeményezett népszavazást a fizetős egészségügy és a tandíj kérdésében is.

A magyar emberek pedig egyértelmű választ adtak. A népszavazást 2008. március 9-én tartották,

ekkor a tandíjról is szavaztak, és több mint 82 százalékos elutasítás volt a válasz.

A részvétel meghaladta az ötven százalékot, így a népszavazás érvényesnek és eredményesnek minősült.

Ahogy arról lapunk már beszámolt, a Tisza Párt a Bokros- és Gyurcsány-csomagok példájából építkezve vezetne be súlyos megszorításokat. Nem véletlen az összhang a korábbi baloldali programokkal: sajtóinformációk szerint a munkában részt vett Surányi György is, aki jegybankelnöként már a Bokros-csomag megalkotásában is szerepet kapott.

 

Magyar Péter drasztikus megszorításokat vezetne be

Érdemes megjegyezni, hogy

a Tisza kiszivárgott megszorítási tervei közül talán az egyik legdrasztikusabb átalakítást a társadalombiztosítási rendszerben hajtaná végre a baloldali párt, a tandíj bevezetéséhez hasonlóan fizetőssé tennék az egészségügyet.

Jól látszik tehát, hogy a Tisza aktuális gazdasági programja Bokros Lajos szellemiségén nyugszik. A tandíj konkrétan nem szerepel ugyan a gazdasági konvergenciaprogramban, de sokat sejtető, hogy Bokros Lajos éppen a Magyar Péterhez személyesen köthető médiumnál mondta el a tandíjat dicsőítő mondatait.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu