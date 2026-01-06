Így tennék tönkre a nyugdíjasokat a Tisza Párt ősbaloldali szakértői + videó

A Tisza Párt mögött álló szakértőket időnként elfogja az őszinteségi roham, emiatt pedig Magyar Péter és emberei szánalmasabbnál szánalmasabb módokon kénytelenek megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Az Ellenpont tényfeltárú portál arra emlékeztet, hogy Petschnig Mária Zita például egy 2025. márciusi klubrádiós beszélgetésen maga is már magyarázkodni kényszerült, miután országjáró fórumaikon célkeresztbe vette a 13. havi nyugdíjat, és ezt a sajtó is felkapta.

Az interjúban először azt próbálta cáfolni, hogy neki a Tisza Párthoz bármi köze lenne. Ez nyilvánvaló hazugság, hiszen a Tisza-sigetekhez tartozik, így a párthoz is. Ezután pedig azt próbálta bizonygatni, hogy ő nem is törölné el a 13. havi nyugdíjat, csak tulajdonképpen a gazdagabb nyugdíjasoktól venne el és osztaná szét a szegények között. Míg a naiv idealisták számára ez nagyon emberségesen hangozhat, valójában ez csak a szokásos baloldali trükk, amivel aztán a végén mindenki rosszul jár. Ők maguk döntenék el ugyanis, hogy ki számít szegénynek és ki gazdagnak.

Magyar Péter baloldali szakértője akkor azt mondta:

a 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy pluszjuttatás, tehát azt másképp kellene elosztani: mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlagnyugdíjat. És akkor az alacsony nyugdíjjal rendelkezők kapnak egy nagyobb összeget, és a magasabb nyugdíjjal rendelkezők egy kisebbet ahhoz képest.

Mindent elvennének a Tisza szakértői

Nem ő az egyetlen a tiszás szakértők közül, akik elvből elutasítják a a 13. havi nyugdíjat. Surányi György – aki elárulta magáról, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel – megjegyezte, hogy szerinte semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. A volt jegybankelnök elmondta, hogy ő földhözragadt és mindig 12 havit fizetett. De hasonlóan rossz véleménnyel van a 13. havi nyugdíjról a nyugdíjakat megadóztatni tervező Simonovits András is, aki elmondta, hogy

Relatíve, a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat. Mert ez így nem lesz fedezhető. Ceterum censeo, a nők 40-et megszüntetni, mert finanszírozhatatlan. Igen, ha a nők 40-et megszüntetnék, abból lehetne fizetni a 13. havi nyugdíjat, de egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik.

Emlékezetes, néhány hete a kormányzat döntött arról, hogy 2026. februárjában kifizetik a 14. havi nyugdíj 25 százalékát a 13. havi nyugdíj mellett. A Tisza környékén mozgó gazdasági tanácsadók természetesen ezt sem hagyták szó nélkül. Lengyel László, a Tisza-csomag egyik állítólagos szerzője kifejtette, hogy Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj. Sőt, Lengyel László azt is hozzátette: biztos benne, hogy öt percen belül el fogják venni.

Vagyis a Tisza tanácsadója világossá tette, hogy a Tisza Párt azonnal elvenné a 14. havi nyugdíjat – hiszen, nyilván nem az a Fidesz venné el, aki bevezette. Ugyanígy nyilatkozott az egykori baloldali miniszter, Bokros Lajos is.

Sokan megpróbálják letagadni, hogy bármi közük lenne a Tiszához, nem kivétel Kéri László sem, aki foggal-körömmel ragaszkodott eddig ahhoz, hogy csak előadásokat tartott fórumokon. Az igazság az, hogy Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a párt központi irodájába. A Ripost lefotózta, ahogy a baloldali szociológus megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.