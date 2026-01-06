Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Magyar PéterTisza Pártbaloldal

Így tennék tönkre a nyugdíjasokat a Tisza Párt ősbaloldali szakértői + videó

Petschnig Mária Zita, Kéri László felesége és a Tisza-szigetek jól ismert szakértője megismételte, hogy bele kellene nyúlni a 13. havi nyugdíjba. Úgy vélte, az csak jutalom, és hogy át kellene csoportosítani a kevésbé tehetősebbek javára, vagyis csökkenteni kellene a nyugdíjat. Természetesen azt ők mondanák meg, hogy ki számít gazdagnak. A baloldal szokásai szerint ez már az átlagos nyugdíjakra is érvényes lenne.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 01. 06. 11:42
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt mögött álló szakértőket időnként elfogja az őszinteségi roham, emiatt pedig Magyar Péter és emberei szánalmasabbnál szánalmasabb módokon kénytelenek megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Az Ellenpont tényfeltárú portál arra emlékeztet, hogy Petschnig Mária Zita például egy 2025. márciusi klubrádiós beszélgetésen maga is már magyarázkodni kényszerült, miután országjáró fórumaikon célkeresztbe vette a 13. havi nyugdíjat, és ezt a sajtó is felkapta.

Az interjúban először azt próbálta cáfolni, hogy neki a Tisza Párthoz bármi köze lenne. Ez nyilvánvaló hazugság, hiszen a Tisza-sigetekhez tartozik, így a párthoz is. Ezután pedig azt próbálta bizonygatni, hogy ő nem is törölné el a 13. havi nyugdíjat, csak tulajdonképpen a gazdagabb nyugdíjasoktól venne el és osztaná szét a szegények között. Míg a naiv idealisták számára ez nagyon emberségesen hangozhat, valójában ez csak a szokásos baloldali trükk, amivel aztán a végén mindenki rosszul jár. Ők maguk döntenék el ugyanis, hogy ki számít szegénynek és ki gazdagnak.

Magyar Péter baloldali szakértője akkor azt mondta:

a 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy pluszjuttatás, tehát azt másképp kellene elosztani: mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlagnyugdíjat. És akkor az alacsony nyugdíjjal rendelkezők kapnak egy nagyobb összeget, és a magasabb nyugdíjjal rendelkezők egy kisebbet ahhoz képest.

 

Mindent elvennének a Tisza szakértői

Nem ő az egyetlen a tiszás szakértők közül, akik elvből elutasítják a a 13. havi nyugdíjat. Surányi György – aki elárulta magáról, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel – megjegyezte, hogy szerinte semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.  A volt jegybankelnök elmondta, hogy ő földhözragadt és mindig 12 havit fizetett. De hasonlóan rossz véleménnyel van a 13. havi nyugdíjról a nyugdíjakat megadóztatni tervező Simonovits András is, aki elmondta, hogy 

Relatíve, a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat. Mert ez így nem lesz fedezhető. Ceterum censeo, a nők 40-et megszüntetni, mert finanszírozhatatlan. Igen, ha a nők 40-et megszüntetnék, abból lehetne fizetni a 13. havi nyugdíjat, de egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik.

Emlékezetes, néhány hete a kormányzat döntött arról, hogy 2026. februárjában kifizetik a 14. havi nyugdíj 25 százalékát a 13. havi nyugdíj mellett. A Tisza környékén mozgó gazdasági tanácsadók természetesen ezt sem hagyták szó nélkül. Lengyel László, a Tisza-csomag egyik állítólagos szerzője kifejtette, hogy Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj. Sőt, Lengyel László azt is hozzátette: biztos benne, hogy öt percen belül el fogják venni.

Vagyis a Tisza tanácsadója világossá tette, hogy a Tisza Párt azonnal elvenné a 14. havi nyugdíjat – hiszen, nyilván nem az a Fidesz venné el, aki bevezette. Ugyanígy nyilatkozott az egykori baloldali miniszter, Bokros Lajos is.

Sokan megpróbálják letagadni, hogy bármi közük lenne a Tiszához, nem kivétel Kéri László sem, aki foggal-körömmel ragaszkodott eddig ahhoz, hogy csak előadásokat tartott fórumokon. Az igazság az, hogy Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a párt központi irodájába. A Ripost lefotózta, ahogy a baloldali szociológus megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.