Brutálisan kilőtt az építőipar decemberben

Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 8,4, az egyéb építményeké 10,5 százalékkal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 53,8 százalékos növekedése áll. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az ágazatban a kis-, a közép- és a nagyvállalatok egyaránt növelték termelésüket. Az egyéb építmények építése 12,4 százalékkal nagyobb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétetett gyorstájékoztatójából.

2025 egészében az előző évhez képest az építőipari termelés volumene 2,8 százalékkal bővült, ezen belül az épületek építése 5,5 százalékkal nőtt/Fotó: Németh András Péter

A megkötött új szerződések volumene 5,2 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 1,6 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 15,1 százalékkal csökkent.

Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállományának volumene 48,9 százalékkal meghaladta a 2024. decemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 8,5 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 84,9 százalékkal nagyobb volt.

2025 egészében az előző évhez képest az építőipari termelés volumene 2,8 százalékkal bővült, ezen belül az épületek építése 5,5 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 0,9 százalékkal mérséklődött. 2025-ben az új szerződések volumene az előző évinél 1,8 százalékkal magasabb volt, ezen belül az épületekre kötötteké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre kötötteké 11,6 százalékkal nagyobb.

Építőipari termelői árak

• 2025 IV. negyedévében az építőipar termelői árai 5,1 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az építőipar ágazatain belül az épületek építése vonatkozásában és az egyéb építmények építésében egyaránt 4,4, a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben 5,8 százalékkal nőttek az árak 2024 IV. negyedévéhez képest.

• Az építőipar termelői árai 0,8 százalékkal magasabbak voltak a 2025. III. negyedévinél.