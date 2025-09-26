A leforrázott csehek szerint hibázott a bíró, várták Keane panaszkodását is

Februárban, az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett párharcból a cseh Viktoria Plzen 3-1-es összesítéssel jutott tovább az FTC ellen, többek között Rafiu Durosinmi visszavágón szerzett góljának és gólpasszának köszönhetően. Csütörtökön, az El-alapszakasz nyitókörében ismét a nigériai támadó volt az, aki betalált a Ferencváros ellen: a Groupama Arénában a 16. percben szerzett vezetést. Ugyanakkor Durosinmi két perccel korábban letalpalta Ötvös Bencét, akinek a sípcsontjára lépett rá – ezért a szabálytalanságért mégis csupán sárga lapot adott Sander van der Eijk. A holland játékvezető bő húsz perccel később második sárgával kiállította Cebrail Makreckist, így a Fradi emberelőny helyett emberhátrányba került. Végül Alekszandar Pesics 94. percben szerzett góljával mégis otthon tartott egy pontot Robbie Keane együttese az FTC–Plzen találkozón.

Az FTC–Plzen mérkőzésen a hazaiak emberhátrányban is pontot mentettek, a csehek keseregnek az Európa-liga-találkozón elért döntetlen után (Fotó: Mirkó István)

FTC–Plzen: a cseh tévében elismerték, Durosinmi piros lapot érdemelt volna

A cseh sajtó Miroslav Koubek vezetőedző és Matej Vydra csapatkapitány felemás értékelése mellett egyértelműen csalódottságtól volt hangos a budapesti döntetlent követően. Az Aktuelne szerint a hajrában kapott gól leforrázta a Plzent, de a Sport.cz és a Ceske Noviny is elveszített két pontról írt. A Blesk szintén veszteségről írt és kiemelte Makreckis „ostobaságért" járó kiállításának jogosságát, de ez a lap volt az egyetlen, amely kitért Rafiu Durosinmi 14. percben történt szabálytalanságára. A portál kiemelte, hogy ilyenekért a cseh bajnokságban gyakran pirosat szoktak adni a játékvezetők, továbbá idézte a cseh Nova Sport televíziós csatorna szakértőjét: a Viktoria Plzen színeiben korábban több mint 130 tétmérkőzésen szerepelt Martin Fillo nem vitatta, hogy piros lap járt volna Ötvös Bence megtaposásáért.

– Én biztosan nem úsztam volna meg egy ilyen belépőt.

A Viktoriának szerencséje volt, ez egyértelmű piros lap.

Robbie Keane valószínűleg panaszkodni fog emiatt a játékvezetőre a mérkőzés után – nyilatkozta az élő adásban az egykori cseh válogatott játékos, akit karrierje során hétszer állítottak ki.