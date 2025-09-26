Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

FTCviktoria plzeneurópa-ligaDibusz Dénes

Dibusz Dénes szerint a Ferencváros rászolgált az egy pontra

Győzelemmel felérő döntetlennel kezdett a magyar bajnokcsapat a főtáblán. Az FTC a Viktoria Plzent fogadta csütörtök este az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában, és már az első játékrészben gól-, valamint emberhátrányba került. A második félidőben feljavult a Ferencváros játéka, a csattanó pedig a végén jött, a rendes játékidő ráadásának végén egyenlített az NB I címvédője. A csapatkapitány, Dibusz Dénes szerint a szurkolók is értékelték a gárda erőfeszítéseit.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 26. 5:40
Dibusz Dénes (90) szerint a csütörtöki mérkőzésben az első félidő után nem volt több, ám az FTC nem adta fel, így pontszerzés lett a jutalma. Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felfokozott hangulatban kezdődött a mérkőzés, a szurkolók izgatottan várták a Viktoria Plzen elleni európai főtáblás szezonnyitót. Rafiu Durosinmi találata, majd Cebreil Makreckis második sárga lapja, és az ezzel járó kiállítás hamar lehűtötte a kedélyeket, az első 45 percben ráadásul veszélytelen volt az ellenfél kapujára az FTC. A vége mégis hősies pontmentés lett, miután a vendéglátó a második félidőre feljavult, a meccs legvégén pedig a csereként beállt Alekszandar Pesics a kapuba fejelt, így kialakítva az 1-1-es végeredményt.

A meccs végén az FTC játékosai együtt ünnepeltek a szurkolókkal
A meccs végén az FTC játékosai együtt ünnepeltek a szurkolókkal (Fotó: Mirkó István)

 

Az FTC csapatkapitánya szerint ebben nem volt több

A lefújás után a csehek egykedvűen hagyták el a stadiont, ők valószínűleg úgy érezhették, hogy két pontot Budapesten hagytak. Az FTC részéről a csapatkapitány, Dibusz Dénes értékelt az újságírók gyűrűjében. A 34 éves kapus elismerte, hogy eleinte sok hibával játszottak, a kiállítás miatt pedig nagyon nehéz helyzetbe került a csapat, ám mint mondta, a második játékrész már teljesen más képet mutatott, és a Ferencváros tíz emberrel rohamozva sem játszott alárendelt szerepet. A küzdelem jutalma lett a döntetlen, amely győzelemmel felérő pontszerzés.

FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
A szurkolók végig a Ferencváros mögött álltak csütörtök este.
A Viktoria Plzen február után tért vissza a Ferencváros stadionjába.
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
Rafiu Durosinmi találatával szerzett előnyt a Plzen Budapesten.
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
FTC-Pilzen
Az FTC–Plzen meccs végén Robbie Keane együttese egyenlített, majd a játékosok a szurkolókkal ünnepelték az egy pontot
1/20 Utolsó pillanatban egyenlített a Fradi

– Egy győzelemnél nagyobb ünneplés lett volna, de a szurkolók reakcióján is érezhető volt, hogy értékelték, ahogy a csapat reagált a második félidőben. Tényleg a végéig mentünk előre, és igyekeztünk valahogy egalizálni. Most sajnos ebben nem volt több, mert így, hogy emberhátrányba kerültünk, azért nem volt reális, hogy megfordítjuk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a második félidei játékkal, és azzal az összetartással, csapatkohézióval, amit mutattunk, rászolgáltunk az egy pontra – mondta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Dibusz Dénes.

Az értékelés és a meccs összefoglalója videón:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szánthó Miklós
idezojelekmigrációs válság

Csak egy rossz választás…

Szánthó Miklós avatarja

A migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni, ahogy tették azt Nyugaton.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu