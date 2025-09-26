Dibusz Dénes szerint a Ferencváros rászolgált az egy pontra

Felfokozott hangulatban kezdődött a mérkőzés, a szurkolók izgatottan várták a Viktoria Plzen elleni európai főtáblás szezonnyitót. Rafiu Durosinmi találata, majd Cebreil Makreckis második sárga lapja, és az ezzel járó kiállítás hamar lehűtötte a kedélyeket, az első 45 percben ráadásul veszélytelen volt az ellenfél kapujára az FTC. A vége mégis hősies pontmentés lett, miután a vendéglátó a második félidőre feljavult, a meccs legvégén pedig a csereként beállt Alekszandar Pesics a kapuba fejelt, így kialakítva az 1-1-es végeredményt.

A meccs végén az FTC játékosai együtt ünnepeltek a szurkolókkal (Fotó: Mirkó István)

Az FTC csapatkapitánya szerint ebben nem volt több

A lefújás után a csehek egykedvűen hagyták el a stadiont, ők valószínűleg úgy érezhették, hogy két pontot Budapesten hagytak. Az FTC részéről a csapatkapitány, Dibusz Dénes értékelt az újságírók gyűrűjében. A 34 éves kapus elismerte, hogy eleinte sok hibával játszottak, a kiállítás miatt pedig nagyon nehéz helyzetbe került a csapat, ám mint mondta, a második játékrész már teljesen más képet mutatott, és a Ferencváros tíz emberrel rohamozva sem játszott alárendelt szerepet. A küzdelem jutalma lett a döntetlen, amely győzelemmel felérő pontszerzés.