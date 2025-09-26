A Plzen edzője a sajátjait kritizálta, a csapatkapitány közben a Fradiba rúgott bele

Rendkívüli

A Ferencváros a cseh Viktoria Plzen ellen az utolsó percekben egyenlített csütörtök este hazai pályán az Európa-ligában. Az 1-1-es döntetlen után a vendégek csalódottan nyilatkoztak. Miroslav Koubek, a Plzen vezetőedzője a sajátjait kritizálta, a csapatkapitány Matej Vydra is súlyos egyéni hibákról beszélt, majd az FTC lenézésbe is szóba került.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 5:22
Rafiu Durosinmi találatával szerzett előnyt a Plzen Budapesten, de a győzelemhez ez kevés volt
Rafiu Durosinmi találatával szerzett előnyt a Plzen Budapesten, de a győzelemhez ez kevés volt Fotó: Ladóczki Balázs
A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a cseh Viktoria Plzen ellen csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában. A vendégek hiába vezettek már a 16. percben és játszottak közel egy órát emberelőnyben, Alekszander Pesics a hosszabbításban pontot mentett a Fradinak. A Plzen vezetőedzője, Miroslav Koubek érthetően nem túl boldogan nyilatkozott a meccset követően.

A Viktoria Plzen február után tért vissza a Ferencváros stadionjába
A Viktoria Plzen február után tért vissza a Ferencváros stadionjába  Fotó: Ladóczki Balázs

A Plzen edzője tudja, hogy játékosai hibáztak

– Csalódott vagyok. Sok minden rosszul alakult a meccs folyamán, érezhető, hogy a csapatnak nincs elég rutinja. Sok taktikai hiba fordult elő a meccsen, naivitással párosult mindez. Konkrét játékosokról nem szeretnék most itt beszélni, de borzasztó volt a vége, ahogy a taktika is. 

– kezdte a 74 éves Koubek a sajtótájékoztatót. A cseh tréner ezután elismerte, az emberhátrányban futballozó Fradi jól játszott a második félidőben. – Az ellenfél nagyot küzdött a második félidőben, ugyanakkor nekünk is megvoltak a helyzeteink, hogy lezárjuk a meccset. 

A második félidőben nagy küzdelem volt a Groupama Arénában
A második félidőben nagy küzdelem volt a Groupama Arénában  Fotó: Ladóczki Balázs

A csehek lenézték a Fradit, súlyos ára lett ennek

A cseh sport.cz a lefújást követően a Plzen csapatkapitányával, Matej Vydrával beszélgetett, aki a 77. percben, még vendégelőnynél jött le a pályáról. Vydra is csak megerősítette Koubek szavait. 

– Felesleges labdaeladás után kaptuk a gólt, egy tapasztaltabb együttes ilyet nem csinál. Idén már harmadszorra kaptunk gólt hasonló helyzetből (utalva ezzel, hogy a csapat a bajnokságban a Slovácko és a Jablonec ellen is a hosszabbításban bukott két pontot – a szerk.), megint magunkat vertük meg, mintha nem értenénk a mérkőzések fontosságát. A hazaiak három csatárt is a pályára küldtek, nem volt vesztenivalójuk.

A csapatkapitány ezután elmondta, tudják, hogy a gólszerzőjük, Rafia Durosinmi a találata előtt piros lapot is kaphatott volna, ezért szerencséjük volt. Vydra zárásnak a Fradi lenézéséről beszélt.

– Egyáltalán nem akarom megsérteni a Ferencvárost, de azt gondoltuk a sorsoláskor, hogy valószínűleg ez a legkönnyebb idegenbeli meccs lesz a három pont begyűjtéséhez

– zárta a csapatkapitány a vegyes zónában. S a Plzen mely csapatokkal játszik még idegenben, amelyek szerintük az FTC-nél erősebbek?

  • AS Roma (olasz)
  • Panathinaikosz (görög)
  • Basel (svájci)

A Ferencváros egy hét múlva idegenben lép pályára az Európa-ligában. A magyar bajnok október 2-án, csütörtökön a belga Genk otthonában 21 órakor szerezheti meg az első győzelmét az alapszakaszban.

 

