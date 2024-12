Tarolt a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? című film

A Svenk szombat esti adása megmutatja a nagy várakozások elé néző zenés film nyári forgatásán készült interjút az egyik szereplővel, Márkus Lucával. A színésznő elmondta, hogy egy hosszú casting folyamata után, Orosz Dénes rendező választotta ki őt a lánytrió egyik tagjának, Katának a szerepére.

Jelenet a filmből (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Én vagyok a filmben az ösztönös csaj, aki nem gondolkozik, nem fogja vissza magát… ezzel tudtam is azonosulni

– mondta.

A színésznő elmesélte, hogy a forgatást egy egész hónapnyi próbafolyamat is megelőzte, rengeteg táncpróbával, ami már akkor összehozta a csapatot, mielőtt a film felvételei elkezdődtek volna. „Bár korábban is táncoltam, de ezek nagyon izzasztó próbák voltak. A sok közös előzmény és munka után nagyon más hangulata volt így a forgatásoknak is” – mesélte el a színésznő.

Jólesik a szemnek és a fülnek is ez a film

A színésznő a Svenk stábjának azt is elmesélte, hogy már a forgatókönyvet olvasva is érezte, ennek a filmnek nagyon jó a humora, arról nem is beszélve, hogy rengeteg tehetséges emberrel dolgozhatott együtt.

Márkus Luca színésznő számos filmben és sorozatszerepben mutatta már meg tehetségét. Az elmúlt években többek között 2022-ben a Blokád című filmben Antall József feleségét, a fiatal Fülepp Klárát játszotta. Ugyanebben az évben a Kerékgyártó Yvonne rendezésében mozikba került romantikus, generációs filmvígjátékban, az Együtt kezdtük című filmben szerepelt, majd a Gárdonyi Géza regénye alapján készült Ida regénye című alkotásban Boriska szerepét alakította. (Mindhárom alkotás megtekinthető egyébként a Nemzeti Filmintézet streaming platformján, a Filmio.hu-n.)

A napjainkban és harminc évvel ezelőtt játszódó napfényes, zenés vígjátékban Demjén Ferenc legismertebb számait fiatal színészek és zenészek éneklik. Köztük Törőcsik Franciska, Marics Peti, Ember Márk, Brasch Bence, Kirády Marcell és Varga-Járó Sára. Mellettük a további szerepekben Márkus Luca. Kovács Harmat, Seress Zoltán, Györgyi Anna, Medveczky Balázs, Markó-Valentyik Anna, Szántó Balázs és Barta Veronika látható. Az IKO gyártásában, és az olyan nagyszabású televíziós show-műsorok, mint a Megasztár, a Sztárok a jégen, valamint olyan filmsorozatok, mint a Pepe, Mintaapák, Holnap tali producereként ismert Kirády Attila közreműködésével megvalósuló zenés romantikus vígjáték rendezője, a számos nagysikerű komédiát (Poligamy, Coming Out, Seveled) készítő Orosz Dénes. Forgatókönyvírói Kormos Anett (Mintaapák, A mi kis falunk) és Goda Krisztina (Szabadság, szerelem, BÚÉK, Csak szex és más semmi), aki egyben a film kreatív producere is. A Hogyan tudnék élni nélküled? képi világért Babos Tamás (A nemzet aranyai, Együtt kezdtük, Kaméleon) operatőr felel, míg a film zenéjéről Demjén Ferenc csapata gondoskodik. A film látványtervezője Valcz Gábor (El a kezekkel a Papámtól!, Seveled, Swing), jelmeztervezője Kemenesi Tünde (A játszma, BÚÉK, Örök tél). A tánckoreográfiákat Turi Lajos Péter álmodta vászonra, aki korábban a Sztárban sztár, A nagy duett tévéműsorokban, illetve színházban a Sztárcsinálók vagy a Puskás, a musical darabokon dolgozott. A Hogyan tudnék élni nélküled? a Nemzeti Filmintézet támogatásával, az MBH Bank és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. társfinanszírozásában készült el. A film médiapartnere a TV2.

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 23.30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés szokás szerint vasárnap reggel 7.30-kor lesz.

A Svenk exkluzív anyagát Márkus Lucával már most meg lehet nézni: