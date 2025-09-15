Ember Márk nem akar eltűnni a villamos oldaláról + videó

Az I. Musicalek éjszakája egyelőre még csak az Erkel Színház saját projektje, de a telt házat és a sikító tömeget elnézve nem csodálkoznék rajta, ha idővel csatlakoznának hozzá mások is – de ez csak az én egyéni találgatásom. A közönség sokszor álló ovációval fogadta a színészeket, és sokan táncra is perdültek – én ilyet korábban csak Broadway-darabokról készült videófelvételeken vagy Taylor Swift-koncerteken láttam.

Az Erkel Színház különleges programokkal várta a nézőket. Fotó: Zoltán Havran

I. Musicalek éjszakája az Erkel Színházban

Azt hihetnénk, hogy csak a fiatalok űzik ezt a műfajt, de nem, a gyerekek és az idősek is nagy örömmel állnak be a sorba. Ez már nem is hagyományos értelemben vett színházcsinálás, hanem vérbeli showműsor: látványos, hangos és könnyed. De milyen is lehetne egy ilyen demószerű előadás, amit olyan részek dobtak fel, mint az alkotókkal való talkshow-betétek vagy a roppant szórakoztató kvízműsor?

Itt mindenképpen ki kell emelni Borsi-Balogh Máté műsorvezetését, aki a magyar színpadoktól szokatlan természetességgel és humorral kötötte össze a programelemeket.

A mostani műsor nem előzmények nélküli, a színház májusban sajtótájékoztató helyett évadbejelentő koncertet szervezett, amivel nyáron – nagy sikerű – vidéki koncertturnéra indultak. A mostani, csaknem öt órára nyúló évadnyitó esemény gerincét is ez adta, miközben az előtérben különféle interaktív lehetőségek fokozták az élményt, a közönség például apró cetlikre is felírhatta, vagy a falra is felfesthette, hogy – az új szlogennel összhangban – miért is, kiért is dobban meg a szíve, de akadt időkapszula, smink- és fodrászszoba, bele lehetett bújni néhány különleges színpadi kosztümbe, szavazhattunk a büfé állandó süteményére, és az emeleten amatőr casting próbanap is folyt – erre a hónap végéig továbbra is van lehetőség jelentkezni. Nagyok és kicsik egyaránt találhattak maguknak valami elfoglaltságot a műsor szüneteiben.

Az Erkel Színház – az Magyar Állami Operaház üzemeltetetőitől idén átvevő Cseke Péter és Szente Vajk irányítása alatt – kívül-belül megújult, az előtérbe és a színpadra is látványos kivetítőfalak kerültek, a jövőben táncos-zenés előadásokra szakosodó teát­rum azonban csak mostantól fogja magát igazán megméretni, amikor A trónnal szeptember 19-én ténylegesen kezdetét veszi az első évad.