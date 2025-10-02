A HBO Maxról törölnek csaknem nyolcvan filmet és sorozatot, de még van pár nap bepótolni őket!

A streaming világában sosem mehetünk teljesen biztosra: hiába fizetünk a Netflixért, a Disney+-ért vagy az HBO Maxért, valójában csak bérlői vagyunk a tartalmaknak, amelyek egyik napról a másikra eltűnhetnek a kínálatból, így kedvenceinket sem garantált, hogy mindig megtaláljuk.

Az HBO Maxon borongós lesz az október...

HBO Max október: Ezeket érdemes gyorsan bepótolni

Októberben csaknem nyolcvan film és sorozat kerül le az HBO Max kínálatából, köztük olyan produkciók, amelyeket sokan biztosan hiányolni fognak. A DC-univerzum rajongói például most búcsúzhatnak Margot Robbie ikonikus alakításától a Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) című filmből, ahol Harley végre kilép Joker árnyékából, és saját, színesen kaotikus történetében hódítja meg Gotham utcáit.

Azoknak, akik inkább egy könnyed, humoros és kalandokkal teli fantasyra vágynak, érdemes mielőbb bepótolni a csúnyán alul értékelt Dungeons & Dragons: Betyárbecsületet, amely váratlanul szerethető karaktereivel és laza hangvételével sokaknál igazi meglepetés lett.

A látványfilmek kedvelőinek különösen fájdalmas lehet a Kong: Koponya-sziget távozása, hiszen a modern szörnyfilmek egyik leglátványosabb darabja búcsúzik, benne a legendás óriásgorillával és a dzsungel minden szörnyűségével. Aki viszont csak egy kis borzongató nyomozásra vágyik, annak jó szívvel tudjuk ajánlani az Agatha Christie klasszikusából készült Gyilkosság az Orient expresszen című mozit, amiben Kenneth Branagh modern köntösbe bújtatta a jól ismert whodunit történetet.

A sorozatok közül pedig Horror Hotelek című minisorozat, és a Stephen King világát idéző Castle Rock első két évada tűnik el a hónap végén: utóbbi egy nyomasztó, titkokkal teli pszichothriller, amely tele van finom utalásokkal a mester műveire, és tökéletes őszi borzongást kínál, különösen most, a Halloweenhez közeledve.

A legtöbb tartalom október 31-én kerül le a platformról, így aki nem szeretne lemaradni ezekről a filmekről és sorozatokról, annak érdemes mostanra időzíteni a pótlást. Szuperhősök, fantasyk, szörnyfilmek és hátborzongató sorozatok – mindegyikből akad olyan, amiért kár lenne, ha kimaradna.

Filmek

10. 3. Mocskos kis levelek (Wicked Little Letters)

10. 5. Titkok játéka (A Game of Secrets)

10. 8. Bíborszín (The Color Purple, 2023)

10. 15. Lassan (Slow)

10. 19. Ostromlott (Surrounded)

10. 21. Az Északi (The Northman)

10. 21. Pearl (Pearl)

10. 23. Mind idegenek vagyunk (All of Us Strangers)

10. 24. Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) (Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn))

10. 26. Garfield (The Garfield Movie)

10. 29. Tár (Tár)

10. 31. 12 nap karácsony (12 Days of Christmas Eve)

10. 31. A kastély (The Castle)

10. 31. A kiválóság útja (The Path of Excellence)

10. 31. A mag (The Seed)

10. 31. A szerelem emlékei (Loving Memories)

10. 31. A tanári szoba (The Teachers’ Lounge)

10. 31. A titkos Télapó nyomában (The Search for Secret Santa)

10. 31. A vámpír csókja (Vampire’s Kiss)

10. 31. Ahogy történt (As It Was)

10. 31. Ahol az élet kezdődik (Where Life Begins)

10. 31. Ala kachuu – fogd és vidd! (Ala kachuu: Take and Run)

10. 31. Amerikai gengszter (American Gangster)

10. 31. Anti-Squat – Belakoltatás (Anti-Squat)

10. 31. Az ellopott völgy (The Stolen Valley)

10. 31. Az emlékmás (Total Recall, 2012)

10. 31. Barbie: Csillagok között (Barbie: Starlight Adventure)

10. 31. Beavatás (Rites)

10. 31. Belleville randevú (The Triplets of Belleville)

10. 31. Cannes a kulisszák mögött (Cannes Uncut)

10. 31. Citromfa (Lemon Tree)

10. 31. Csirkét Lindának! (Chicken for Linda!)

10. 31. Dungeons & Dragons: Betyárbecsület (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves)

10. 31. Eismayer (Eismayer)

10. 31. Éjfél a paradicsomban (Midnight at the Paradise)

10. 31. Első állomás, Las Vegas (Honeymoon in Vegas)

10. 31. Elveszettek az éjszakában (Lost in the Night)

10. 31. Én vagyok a kapitány (Io Capitano)

10. 31. És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet! (And the King Said, What a Fantastic Machine)

10. 31. Gyilkosság az Orient expresszen (Murder on the Orient Express)

10. 31. Határátlépés (Frontiers)

10. 31. Holdkórosok (Moonstruck)

10. 31. Kalev (Kalev)

10. 31. Kaptafa (Same Old)

10. 31. Karácsonyi koldus és királyfi (A Prince and Pauper Christmas)

10. 31. Kígyógáz (Snake Gas)

10. 31. Kong: Koponya-sziget (Kong: Skull Island)

10. 31. Kölykök (Juniors)

10. 31. Köztünk marad (Between Us)

10. 31. Kutya és macska (Cat and Dog)

10. 31. Lore (Lore)

10. 31. Második nekifutás (Second Best)

10. 31. Pusztaság (Stepne)

10. 31. Remény és dicsőség (Hope and Glory)

10. 31. Robin Hood (Robin Hood)

10. 31. Saloum (Saloum)

10. 31. Sommersby (Sommersby)

10. 31. Sonic, a sündisznó 2. (Sonic the Hedgehog 2)

10. 31. Szunnyadó vérebek (Sleeping Dogs)

10. 31. Taxisofőrök (Taxi Drivers)

10. 31. Totem (Totem)



Sorozatok