Munkácsy felesége jó marketinges volt, mesterien alakította, milyen kép éljen a férjéről

Munkácsy felesége a művészettörténészek „áldozata”

Munkácsy felesége a regény- és naplóírók „áldozata” (Fotó: Beol.hu/Dinya Magdolna)

Gyarmati Gabriella, a kiállítás kurátora elmondta, Munkácsy felesége, Cécile Papier művészettörténészek, regény- és naplóírók „áldozata”,

többen azt a képet festették róla, mintha csak érdekből ment volna hozzá a festőhöz, és folyamatos munkára kárhoztatta volna őt saját fényűző élete biztosítása érdekében.

Ő régóta szerette volna már ezt a tévedést „a helyére tenni”. Hangsúlyozta, nem az volt a célja, hogy cáfolják az ismert állításokat, hanem hogy bemutassák a két ember mindennapi életét, azt, hogy valós szerelem volt köztük.

Cécile – ahogyan első férje, Edouard de Marches báró is – mecénása volt a férjének, mai értelemben véve jó marketinges és PR-os volt, aki mesterien alakította, hogy milyen kép éljen a világban a férjéről, ezzel is segítve őt támogatókhoz jutni.

Emellett igazgatta a megörökölt colpach-i birtokot, amely szintén fontos jövedelemforrás volt számukra. Gyűjteménykezelő is volt, aki nélkül elkallódhatott volna a festőfejedelem őstehetsége – tette hozzá. Bár a békéscsabai múzeum birtokában nincsenek levelek a házaspártól, Munkácsy több levele ismert már gyűjteményekből, amelyekben feleségéről is ír, vagy például panaszkodik nagybátyjának, hogy nem sikerül gyarapodnia a családnak.

A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye

Cécile levelei nem ismertek, de a rá írt válaszok igen, amelyekből kitűnik egyebek mellett, hogy Munkácsynak hiányzott a felesége, amikor Colpach-on volt – magyarázta a művészettörténész. Hozzátette, a múzeum gyűjteményének része a Műteremben című festményről készített műtárgyfotó, amelyen egy széken ülve látható a feleség, ezzel jelezve, hogy már két évvel házasságkötésük után Munkácsy – egyenrangú partnerként kezelve az asszonyt – kérte ki felesége véleményét az alkotásról.

Cécile alakját Hans Makart és Wilhelm von Kaulbach két portrérájának reprodukciójával és számos fényképpel idézik meg, utóbbiak bemutatják lakóhelyeiket, a párizsi palota eleganciáját is.

Bányai Inez öltözéktervező iparművész a közelmúltban készített egy, a Munkácsyné fényképein látható ruhák ihlette ruhaszobrot, amelyet a múzeumnak adott, ez a kiállítás központi darabja, „egyúttal összeköti a 19. és a 20. századot napjainkkal” – fogalmazott a kurátor. Hozzátette, bemutatnak egy míves, kézzel készített, 1882-ből származó oklevelet, amelyet akkor kapott a festő mellett a feleség is, amikor több évtized után Munkácsy hazalátogatott szülővárosába, Munkácsra. Az oklevél bizonyítja, hogy egyleti tagsággal tisztelték meg Cécile-t is. Emellett három frissen restaurált koszorúszalagot is kiállítottak, amelyekkel Békéscsaba városa, Békés vármegye, valamint a Singer és Wolfner könyvkiadó búcsúzott temetésén a művésztől – jegyezte meg.

Gyarmati Gabriella kifejtette, a tárlaton kitérnek Cécile Papier 1912-ben kelt végrendeletére is, amely megalapozta a békéscsabai intézmény mára 611 darabot számláló, a világon a legnagyobb Munkácsy-gyűjteménynek számító műtárgykollekcióját.

A végrendeletet végrehajtó Cécile von Barnewitz, a feleség unokahúga 1917-ben faládákba csomagolva gazdag, vegyes anyagot küldött Magyarországra. Az első világháború idején a faládák a kultuszminisztérium padlásán, majd a Magyar Nemzeti Múzeumban kötöttek ki. A relikviák nagy része, mintegy négyszáz tétel végül 1933-ban érkezett meg Békéscsabára.