Bayer Zsolt: Megölni egy papot

Agnieszka Holland megrendítő filmjének címe ez. A film a „Szolidaritás papjának”, Jerzy Popieluszko atyának meggyilkolását dolgozza fel. Popieluszko atyát a lengyel kommunista titkosrendőrség három tisztje, Grzegorz Piotrowski, Leszek Pekala és Waldemar Chmielewski gyilkolta meg brutálisan: segítségkérést színlelve intették le a pap autóját, majd félholtra verték, összekötözték, lábára követ kötve bedobták a Visztula víztározójába.

Popieluszko atya holttestét 1984. október 30-án találták meg, a bestiális gyilkosság pedig újabb hatalmas felháborodást és ellenállást váltott ki Lengyelországban, még közelebb hozva a kommunisták bukását.

Popieluszko elállatiasodott gyilkosainak mai szellemi-lelki-erkölcsi rokonai, leszármazottjai és örökösei már nem gyilkolnak. Legalábbis nem így.

Ma a virtuális térben zajlik a kivégzés – ám a célszemélyek nem változtak. Ma is a nemzeti erők vezéralakjait, a tradicionalistákat, nemzetállamban hívőket, hitvallókat, keresztényeket, a családi értékek védelmezőit, genderellenállókat – egy szó, mint száz: a normalitás katonáit kell kivégezni.

Ha az illető ráadásul pap, és még nemzeti ikon is lett belőle sok évtizedes, felbecsülhetetlen gyermekmentő szolgálata okán, akkor biztosan nincs kegyelem. Akkor a kivégzőosztag megkapja a parancsot.

Esetünkben a célszemély: Böjte Csaba atya.

A megbízó, parancskiadó: George Soros – sátánista gazember.

A kivégzőosztag:

Grzegorz Piotrowski – Kulcsár Árpád

Leszek Pekala – Szabó Tünde

Waldemar Chmielewski – Jámbor András.

És akkor lássuk, hogyan dolgoznak ezek az alávalók!

Mindenekelőtt a parancskiadásról:

„MINDEN KORÁBBINÁL LÉNYEGESEN NAGYOBB, 100 EZER DOLLÁROS ÖSSZEGET UTALTAK A SOROS GYÖRGY-FÉLE NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNYOK A FERENCES SZERZETES ELLENI LEJÁRATÓ AKCIÓT MEGELŐZŐEN AZ ÁTLÁTSZÓ ERDÉLY PORTÁLT MŰKÖDTETŐ ALAPÍTVÁNYNAK, amely így története legnagyobb bevételét könyvelhette el 2021-ben. A tőkeinjekció után nem sokkal pedig a portál munkatársa, Szabó Tünde el is kezdett dolgozni a Böjte-projekten. A szóban forgó összeg nagyságát érzékelteti, hogy ez önmagában közel akkora pénz, mint a következő évre, 2022-re közzétett teljes, 108 ezer eurós (535 ezer lej) – egyébként részben szintén Soros által támogatott szervezetektől származó – bevétele a lapnak. A Journalismfund.eu honlapjáról például kiderül, hogy 14 500 eurót kaptak ettől a sorosista szervezettől kifejezetten a Böjte-projektre.”

Tehát így adatik ki a parancs: 14 500 euró „kifejezetten a Böjte-projektre”.

Nem rossz pénz az, mai árfolyamon 5,7 millió forint. S mellé még százezer dollár, vagyis 35 millió forint – ennyi pénzért a haza- és nemzetárulók felkelnek a fotelből, különösen – gondoljunk csak bele! –, hogy ezeknek a gazembereknek ez nem is munka, hanem élvezet.

És akkor nézzük a kivégzőosztagot.

1.: Grzegorz Piotrowski – Kulcsár Árpád

„Már korábban is hamisan vádolt szexuális zaklatással valakit az a Kulcsár Árpád, aki a Böjte Csaba és alapítványa elleni cikksorozat egyik létrehozója. Kulcsár lapunk információi szerint közel egy évig vett részt a Böjte-ügy »feltárásában«, és négy lejárató cikket is írt a Mérce nevű – a Jámbor András-féle Szikra mozgalomhoz köthető – szélsőbaloldali portálra a témában.

Pedig Kulcsárnak lett volna oka kerülni a szexuális zaklatás témáját, 2017-ben ugyanis éppen azért kellett lemondania a Transindex főszerkesztői posztjáról, mert kiderült, hogy rágalmazva, hamisan vádolta Váta Lóránd kolozsvári színészt szexuális abúzussal, aki nem sokkal később jogerősen pert is nyert az őt hamisan vádoló Kulcsár Árpád és portálja ellen becsületsértés és rágalmazás miatt.

Kulcsár akkor mindössze az állítólagos áldozat verziója alapján írt lejárató cikket Váta ellen, ami kísértetiesen hasonlít a mostani Böjte Csaba és alapítványa elleni akcióhoz, ahol szintén úgy jelentettetek meg cikkeket baloldali újságírók, hogy a vádlottal nem is sikerült beszélniük, az áldozat állításait cáfolók véleményét pedig figyelmen kívül hagyták.

Korábban maga írta ki büszkén a Facebookra, hogy egy több hónapos, határokon átívelő «nyomozás» miatt került a szélsőbalos portálhoz. Május végén pedig, mint aki jól végezte dolgát, nyilvánosan is elköszönt a Mércétől, miután megosztotta az utolsó Böjte atyát lejárató anyagát a közösségi médiában.”

Amikor Kulcsár bejelentette lemondását, ezt írta:

„Szexuális zaklatási ügyekben az ártatlanság vélelme kicsit másként működik.”

S még azt is kijelentette, miszerint az ilyen „ügyeket” „tematizálni kell”.

Ó, hát persze. S a legjobb, legtökéletesebb megoldás, ha nem is létező ügyeket „tematizálunk”.

Most már csak azt kellene kideríteni, vajon lincselők meglincselése esetében vajon hogyan működik az ártatlanság védelme...

2.: Leszek Pekala – Szabó Tünde

„»JELEZTEM, HOGY BIZONYOS ASPEKTUSOKBÓL NEM DERÍTHETŐ KI A TELJES IGAZSÁG« – írta magyarázkodva a lejárató cikkek szerzője. Szabó Tünde – amellett, hogy propagandistának nevezte lapunknak az igazságot kideríteni igyekvő munkatársait, és jogi következményekkel fenyegetőzött – elismerte, hogy a szovátai otthonban történtek részleteiről az egyes szereplők eltérő módon számoltak be.”

Szerencsére Szabó Tünde személyiségéről, jelleméről, erkölcsi tartásáról (olyan nincs neki, moral insanity) minden szereplő ugyanúgy fog beszámolni. Nincs az a hazugság, ami képes lenne elfedni Szabó Tünde alávalóságát, gazemberségét.

S vessünk egy pillantást a munkamódszerre is:

„[…] a sértett Mónika interjúra való felkészítése is hónapokon át tartott. A rögzített anyagot egész napon át forgatták, több órát vettek fel, amibe aztán több olyan részlet be sem került, ami gyengítette volna a hitelességet. Aztán adtak mellé ügyvédet, pszichológust, és azzal is bíztatták, hogy még a rendőrség által 2015 után bűncselekmény hiányában megszüntetett nyomozás is újraindíttatható, az alapítvánnyal szemben pedig komoly kártérítési igénnyel élhet, amihez persze minden segítséget meg is kap.

A PestiSrácok.hu birtokába került az elmúlt napokban több egyértelmű, kétséget kizáró bizonyíték – üzenetek, hangfelvételek –, amelyek igazolják: MÓNIKA MAGA VALLOTTA BE, HOGY NEM MONDOTT IGAZAT ÉS HAMIS AZ INTERJÚ. »Az elhangzottak, leírtak nagyon zavarosak, az teljesen bizonyos belőlük, hogy sem erőszak, sem kényszerítés nem történt. Ha volt valami közte és a megvádolt nevelő között, az kölcsönös érzelmek mentén történt, de Mónika végül valamiért csalódott a férfiban. Mónika akkor múlt 15 éves« – írja a portál, hozzátéve, hogy Romániában ez teljes mértékben törvényes.

»UTÁNANÉZTEM B…MEG. AZ ÚGY VAN A FIATALKORÚAKNÁL, HOGY AZ EMBERT AZT LEVETKEZTETIK TELJESEN, MIT TUDOM ÉN MI, KIRÚGJÁK A MUNKAHELYÉRŐL, DE NEM ÍTÉLIK EL. S ÉN AZT AKAROM, HOGY ELÍTÉLJÉK. ODA MENJEN A BÖRTÖNBE, A K…ANYJÁBA… ODA NI, BÖJTIKE MELLÉ ÉS SZABOLCSKA MELLÉ. […] NE LEGYEN MÁR AZ, HOGY ÉN IS BENNE VOLTAM, MERT AKKOR NEM ÍTÉLIK EL… […] INKÁBB ÜLJÖN A BÖRTÖNBE, MINT HOGY ÉN SZÉGYENÜLJEK MEG« – IDÉZI A »SÉRTETTET«, MÓNIKÁT A BIRTOKÁBA KERÜLT HANGANYAGBÓL A PESTISRÁCOK.HU.«”

3.: Waldemar Chmielewski – Jámbor András

Jámbor Andrásról nem ejtek sok szót. Jámbor András a legalja kommunista, a Lenin-fiúk reinkarnációja. Akit érdekel a „jelleme”, nézzen bele az egykoron általa létrehozott Mérce című portálba, és a felugró ikonikus tanácsköztársasági proletárplakát (Fegyverbe! Fegyverbe!) mögött olvasgasson „rendszerkritikus”, vagyis mélykomcsi írásokat, köztük sok-sok olyat, amely a nyílt erőszakot dicsőíti.

Nos, ezek estek neki Böjte Csabának. Egy iszonyatos esetből két perc alatt eljutottak az „általánosig” és a szerzetes-papig, a virtuális térben félholtra verték, összekötözték, majd bedobták a liberális pöcegödörben élősködők közé, akik ezeknek maga a „közvélemény”.

„Rendszerszintű problémák” – ez lett a kedvenc kifejezésük. „rendszerszintű problémák” vannak Böjte Csaba árvaházaiban, „rendszerszintű problémák” vannak az egész világban, ahol nem az történik, amit ezek a súlyosan beteg, abnormális gazemberek elképzelnek.

Pedig igazából egy rendszerszintű probléma akad itt, kérem szépen: Miképpen lehetséges, hogy sok évtizeddel Kádár, Ceausescu, Husak és az összes többi szörnyeteg rendszerszintű eltakarodása után mindez még mindig megtörténhet.

Ezt kellene orvosolni.

Böjte Csabát pedig áldja meg az Isten.

Borítókép: Böjte Csaba atya (Fotó: Teknős Miklós)