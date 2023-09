Vastaps az ukrán nácinak

S akkor elérkezett a nagy pillanat, az önmagán túlmutató jelentőségű, szimbolikus nagyjelenet, amikor is nevezett Rota házelnök úr név szerint köszöntötte Jaroszlav Hunka „urat”, bemutatta, mint ukrán–kanadai egykori tisztet, az „oroszok ellen harcoló hőst”. S ezekre a manapság minden fogalmatlan hülyének és idealista fantasztának oly’ kedves hívószavakra felállt az egész kanadai parlament, felállt Trudeau, felállt Zelenszkij, s mindenki vastapssal, ovációval, meghatottan, könnyekkel küszködve köszöntötte Hunka „urat”, aki szemmel láthatóan maga is a pillanat hatása alá került, s 98 éves korát meghazudtolva, könnyes szemekkel csapott többször is ököllel a levegőbe, jelezve, érti az idők szavát, meg hogy persze „Slava Ukraini”, s öregember nem vén ember, a kiskésit neki.