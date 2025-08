Nekünk, magyaroknak nem újdonság, hogy a politikai és a szellemi életben országon belül is versengenek egymással a külhoni tapasztalatok követését, kopírozását kívánatosnak tartók a konzervatív, a hagyományokhoz ragaszkodó, a mindenkor szükséges megújulást nemzeti szellemben és keretek között megvalósítani akarók. Ezzel a nagy vitával minden igazítás és finomítás nélkül, hitelesen leírható több mint ezeréves történelmünk is.

Egy ekkora méretű, ilyen földrajzi elhelyezkedésű nemzet számára ez természetes.

Nem vagyunk elég nagyok, hogy mindent magunk csináljunk, ezért másoktól tanulni észszerű és szükséges, de nem vagyunk kicsik sem, hogy mindenben másokra szoruljunk. Helyettünk senki nem döntheti el helyesen e két elem helyes arányát – nekünk magunknak kell, kellett megszenvednünk, kiizzadnunk és megtapasztalnunk.

Nem mintha ne lenne kívül is épp elég aspiráns, aki nagy erővel és magabiztossággal maga akarja megmondani nekünk, hogy mit kell csinálnunk. A merészebbek ahhoz is rendre veszik a bátorságot, hogy a „jó tanácsaikat” azzal az öntelt szófordulattal egészítsék ki, hogy – higgyük el nekik! – ők, törökök, osztrákok, franciák, németek, oroszok, amerikaiak… jobban tudják nálunk is, mi a jó, mi a legjobb nekünk, magyaroknak. Ezek eltévesztették a házszámot, saját és egymás magyarokkal kapcsolatos történelmi kudarcaikból pedig sokat tanulhatnának.

A közelmúlt (is) bővelkedik példákban. Nemrég, a privatizáció idején vettek palira minket, kihasználták szorult helyzetünket, és gyáraink megvásárlását – bagóért vették őket – álcaként használva piacokat szereztek maguknak. Vagy amikor ma a bevándorlást ajánlgatják nekünk. Mit ajánlgatják?! Ha tehetik, ha nem, kötelezni is akarnak rá minket! De, mint a ló lába, látványosan kilóg a hamisságuk és a hátsó szándékuk, hiszen ha tudnák, saját országaikban is inkább visszacsinálnák mindazt, amit nekünk kívánatos politikaként eladni akarnak.

Evidens, hogy a külső erők a szoros mintakövető belsők között találnak leginkább szövetségeseket (vazallusokat) maguknak, hiszen azok között – a hosszú közös múltunk tanúsága szerint – mindig akadnak olyanok, akik nem pusztán kívánatosnak gondolják az idegenek másolását, hanem az egyedül üdvözítőnek. Ők fontosabbnak tartják az idegen érdekeket, mint a magyarságot. De aki csak másol, az nem újít, hanem feladja magát. Persze olyan is van, hogy

a hiányzó nemzeti meggyőződésűeket vagy a közömböseket a külső érdekek szerint befolyásolni kívánók egyszerűen pénzzel – zsolddal – megveszik. Ma is vannak politikusok, akik – nem túl kifinomult érveléssel – azt állítják, hogy szemben Magyarországgal a nagy Nyugaton működik a világ, ezért nekünk elég, ha simán átveszünk tőlük mindent, és máris minden rendbe jön, minden szép és jó lesz.

(Persze nem az olimpiára gondolnak, azt épphogy egy hasztalan macroni vállveregetésért átpasszolták amazoknak.)