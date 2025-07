„Mint lépcsőzugban a pormacska:

Gyűlik puhán a korszak mocska.”

(Petri György: Hírösszefoglaló)

Mindenki tudja, hogy mi történt. Azt is mindenki tudja, hogy ami történt, az tűrhetetlen.

De hát nem is arról van szó, hogy valami történt. Mert ez nem egy vihar, ami elér minket, és ki vagyunk neki szolgáltatva, nem egy folyó, amely elhagyja medrét, és menteni kell, ami még menthető, és nem is egy baleset, amit nem láthattunk előre és mégis megtörtént velünk. Tehát amiről szólnak a hírek, az nem is történt, hanem tették, nem megesett, hanem szándékkal cselekedték meg. Előre megfontolt, világos akaratot tükröző, tudatos emberi cselekvésről van szó.

A tettnek tehát van elkövetője, aki felelős ezért és számon is kérhető érte.

Majka, azaz Majoros Péter, MP az, aki egy vidéki fesztiválon a mikrofonnal imitálta, hogy fejbe lövik a miniszterelnököt. Az elkövető nem kért és nem kér bocsánatot, nem mondja, hogy átlépett egy határt, nem mondja, hogy ezt nem kellett volna – a tettét tehát vállalja.

Geg. Ez a saját értelmezése az elkövetett tettről, mármint amit nyilvánosan mond erről. A művészi produkció világába utalja ezzel a tette értelmét, és azt várja el tőlünk, hogy mi is fogadjuk el ezt. Így tekintsünk rá, így értékeljük.

Még ha el is fogadnánk Majoros Péter saját tettéről adott értelmezését, az eset akkor is számos fontos és lényeges kérdést vetne fel.

Érdemes lenne értelmes vitákat folytatni például arról, hogy mi egy művész társadalmi felelőssége, és az miben kell, hogy megnyilvánuljon? Hogy az a kulturális tőke, amivel rendelkezik, feljogosítja-e bármiféle morális ítélkezésre, míg a művész maga megítélhetetlen marad? Van-e a kulturális elitnek tekintélye, megingathatatlan, gránitszilárdságú-e az a morális talapzat, amin a kulturális ikon áll? A művészi önkifejezésnek vannak-e határai? Ha vannak, akkor a határátlépések tolerálhatók-e, megjegyezve, hogy határátlépés történt, vagy nem kell tolerálni, és indokolt a kritika? Egyáltalán kritizálhatatlanok-e a kulturális ikonok? Miért szükségszerű, hogy csak taps jár nekik? Van tehát egy sor olyan kérdés, amiről érdemes lenne érveket felvonultató vitákba bocsátkozni – mármint akkor, ha elfogadnánk, amit Majka mond, hogy mindaz, ami a színpadon történt, az ott is marad, vagyis ez tényleg csak egy geg.