Sérülések is közbeszóltak, nem jött össze Fucsovics és Marozsán magyar rangadója Wimbledonban

Fucsovics brékhátrányból megfordította a második, majd a harmadik játszmát is, s utóbbi végén már Tien is szenvedett. Az amerikai hosszabb szünetet vett igénybe, s a negyedik szettet korai brékkel kezdte, de aztán már a kikért ápolás sem segített rajta.

Fucsovics Márton hat éven belül negyedszer jutott be a wimbledoni tenisztorna harmadik fordulójába.

Marozsán Fábián és Serena Williams térdsérülése

Ott viszont sajnos nem Marozsán Fábián, hanem Alejandro Davidovich Fokina lesz Fucsovics ellenfele. A két játékos múlt héten szoros csatát vívott a mallorcai ATP-torna elődöntőjében, végül a spanyol nyert, Marozsánnak viszont ezúttal esélye sem volt a visszavágásra.

A második játszmában Marozsán ápolást kért a térdére, de csodát nem lehetett tenni. A magyar játékos becsülettel végigküzdötte a találkozót, hat játékot nyert Davidovich Fokina ellen, aki a hálónál aztán mondott néhány biztató szót Marozsánnak.

Medical time out for Fabian Marozsan



Treatment on left knee / was taped already



Marozsan to serve next at 0-3 down vs Alejandro Davidovich Fokina in set 2 pic.twitter.com/9LiUjTbHEk — edgeAI (@edgeAIapp) July 1, 2026

Kérdés, hogy Marozsán térdsérülése után vállalja a párost, ahová Fucsovics Mártonnal együtt nevezett. Ugyanígy kétséges a Williams nővérek párosbeli indulása is, miután Serena Williams az egyesbeli első fordulós veresége során szintén térdsérülést szenvedett.