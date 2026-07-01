Rendkívüli

Hadjáratot indított a Tisza-kormány a vidék ellen

Fucsovics MártonAlejandro Davidovich FokinawimbledonteniszMarozsán Fábián

Sérülések is közbeszóltak, nem jött össze Fucsovics és Marozsán magyar rangadója Wimbledonban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Fucsovics Mártonért aggódtunk jobban, de Marozsán Fábián volt az, akit sérülés megakadályozott abban, hogy a wimbledoni harmadik fordulóba jutásért küzdjön. Marozsán térdét kellett ápolni Alejandro Davidovich Fokina ellen, s bár végigjátszotta a mérkőzést, ezt inkább csak becsületből tette (6:3, 6:0, 6:3). Fucsovics régóta vállsérüléssel küzd, de ezzel együtt is továbbjutott az első játszma elvesztése után Learner Tien ellen, aki a negyedik szettben kért ápolást (6:7, 6:4, 7:6, 6:2).

Koczó Dávid
2026. 07. 01. 15:54
Fucsovics Márton az amerikai Learner Tien ellen vívott fordulatos mérkőzést a wimbledoni tenisztorna második körében Fotó: AFP/Glyn Kirk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fucsovics brékhátrányból megfordította a második, majd a harmadik játszmát is, s utóbbi végén már Tien is szenvedett. Az amerikai hosszabb szünetet vett igénybe, s a negyedik szettet korai brékkel kezdte, de aztán már a kikért ápolás sem segített rajta.

Fucsovics Márton hat éven belül negyedszer jutott be a wimbledoni tenisztorna harmadik fordulójába.

Marozsán Fábián és Serena Williams térdsérülése

Ott viszont sajnos nem Marozsán Fábián, hanem Alejandro Davidovich Fokina lesz Fucsovics ellenfele. A két játékos múlt héten szoros csatát vívott a mallorcai ATP-torna elődöntőjében, végül a spanyol nyert, Marozsánnak viszont ezúttal esélye sem volt a visszavágásra.

A második játszmában Marozsán ápolást kért a térdére, de csodát nem lehetett tenni. A magyar játékos becsülettel végigküzdötte a találkozót, hat játékot nyert Davidovich Fokina ellen, aki a hálónál aztán mondott néhány biztató szót Marozsánnak.

Kérdés, hogy Marozsán térdsérülése után vállalja a párost, ahová Fucsovics Mártonnal együtt nevezett. Ugyanígy kétséges a Williams nővérek párosbeli indulása is, miután Serena Williams az egyesbeli első fordulós veresége során szintén térdsérülést szenvedett.

Wimbledon, férfi egyes, 2. forduló

  • Fucsovics (magyar)–Tien (amerikai, 16.) 6:7, 6:4, 7:6, 6:3
  • Davidovich Fokina (spanyol, 22.)–Marozsán (magyar) 6:3, 6:0, 6:3

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekbangó sándor

Bayer Zsolt: A Kontrollban kontrollált kontrollálhatatlan

Nem a Sanyikákon kell csodálkozni. Az mind az, ami. Az ajánlattevőkön van a hangsúly. Azokat kell eltakarítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu