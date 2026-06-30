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Serena Williams döbbenetes átalakulása, a közönség mégsem azt kapta, amire vágyott

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Serena Williams lenyűgözte a közönséget, a visszatérése mégsem lett diadalmas. A négy év után, 44 évesen újra versenyző 23-szoros Grand Slam-győztes bajnoknő keményen küzdött, de végül három szettben, 6:3, 6:7 (6-8), 6:3-ra kikapott a 20 éves, ausztrál Maya Jointtól a wimbledoni teniszbajnokság első fordulójában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 30. 23:00
Serena Williams négy év kihagyás után játszott ismét egyesben mérkőzést Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
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Dimitrov győztes visszatérése

A férfiaknál a bolgár Grigor Dimitrov hosszú idő után ismét meccset nyert Grand Slam tornán. A roppant technikás teniszező tavaly emlékezetesen a nyolcaddöntőben 6:3, 7:5, 2:2-nél, tehát 2:0-s vezetésről adta fel a Jannik Sinner elleni meccset. Egy másik veterán, az év végén visszavonuló Stan Wawrinka szoros meccsen maradt alul az olasz Berrettinivel szemben

Roland Garros idei bajnoka, Alexander Zverev négy szoros szettben jutott tovább, a világranglistán ötödik Ben Shelton viszont öt játszmában kiesett a finn Virtanen ellen.

Szerdán az első fordulón magabiztosan túljutott Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is pályára lép, s ha mindketten nyernének, akkor a harmadik fordulóban egymás ellen játszanak.

 

Wimbledon, 1. forduló, érdekesebb keddi eredmények

Férfi egyes:

Grigor Dimitrov–Dane Sweeny 7:6 (7-4), 6:3, 7:5
Alexander Zverev–Alexander Blockx 6:4, 6:7(10-8), 7:6(7-5), 7:6(7-0)
Otto Virtanen–Ben Shelton 6:4, 3:6, 6:7(10-8), 6:2, 7:6(11-9)

Női egyes:

Maya Joint–Serena Williams 6:3, 6:7 (6-8), 6:3
Elena Ribakina–Loïs Boisson 6:4, 1:6, 6:3
Daria Sznigur–Elina Svitolina 7:5, 6:2

 

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