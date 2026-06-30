Serena Williams döbbenetes átalakulása, a közönség mégsem azt kapta, amire vágyott

Dimitrov győztes visszatérése

A férfiaknál a bolgár Grigor Dimitrov hosszú idő után ismét meccset nyert Grand Slam tornán. A roppant technikás teniszező tavaly emlékezetesen a nyolcaddöntőben 6:3, 7:5, 2:2-nél, tehát 2:0-s vezetésről adta fel a Jannik Sinner elleni meccset. Egy másik veterán, az év végén visszavonuló Stan Wawrinka szoros meccsen maradt alul az olasz Berrettinivel szemben

Roland Garros idei bajnoka, Alexander Zverev négy szoros szettben jutott tovább, a világranglistán ötödik Ben Shelton viszont öt játszmában kiesett a finn Virtanen ellen.

Szerdán az első fordulón magabiztosan túljutott Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is pályára lép, s ha mindketten nyernének, akkor a harmadik fordulóban egymás ellen játszanak.