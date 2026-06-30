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Marozsán elárulta, mi kell a visszavágáshoz, Djokovics nem friss és Cicipasz ellen folytatja

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Négyből kettő a magyar mérleg: Fucsovics Márton és Marozsán Fábián bejutott a wimbledoni tenisztorna második fordulójába, Bondár Anna és Udvardy Panna kiesett az első körben. Fucsovics és Marozsán is kiemelt rivális ellen folytatja. Novak Djokovics négy játszmában nyerte meg az első fordulós meccsét, a második fordulóban Sztefanosz Cicipasz lesz az ellenfele, akivel már két Grand Slam-döntőt is vívott.

Koczó Dávid
2026. 06. 30. 10:54
Novak Djokovics négy játszmában jutott Wimbledon második fordulójába, korábbi Grand Slam-döntős riválisa, Sztefanosz Cicipasz ellen folytatja Fotó: AFP/Glyn Kirk
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Marozsán esetében viszont úgy tűnik, most minden helyre állt, s a magyar teniszező az Eurosportnak utalt rá: nem ugyanolyan meccs lesz Davidovich Fokina ellen a wimbledoni, mint a mallorcai volt, amelyet a spanyol játékos szetthátrányból fordított meg.

– Teljesen mások a körülmények, mint múlt héten, más a pálya és az időjárás is. Jobban kell szerválnom, mint akkor, az adódó lehetőségeket pedig ki kell használnom – mondta Marozsán.

Női egyesben sajnos már nem számolgathatunk további esetleges párosításokat, Udvardy Panna a 18. kiemelt Jekatyerina Alekszandrova (6:4, 6:2), Bondár Anna az argentin Solana Sierra (6:3, 5:7, 7:5) ellen kapott ki, itt már nem maradt versenyben magyar játékos.

Djokovics Grand Slam-döntős ellen folytatja

Novak Djokovics, immár megszokott módon nem játszott füves pályás felvezetőtornán, a kínai Vu Ji-ping (Wu Yibing) ellen a második játszmát ugyan elveszítette, de összességében magabiztosan jutott tovább (6:4, 5:7, 6:4, 6:4).

– Tudtam, hogy lapos ütéseket várhatok Vutől, de meglepett a színvonal, amit képviselt. 

Boldog vagyok, de nem a legfrissebb, nem első fordulós meccsnek tűnt

 – fogalmazott Djokovics, akire papíron a következő fordulóban nagy név vár, Sztefanosz Cicipasz két Grand Slam-döntőt is vívott már a szerb ellen.

Ugyanakkor a görög elmúlt két éve borzasztóan sikerült, a 2024-es Roland Garros óta nem jutott Grand Slam-verseny harmadik körébe, s jelenleg csak a 87. helyen áll az ATP-világranglistán. Djokovicsnak elvileg nincs komoly aggódni valója, Cicipaszt általában akkor is verte, amikor a görög pályafutása csúcsán volt (12-2 az örökmérleg).

 

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