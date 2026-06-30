Marozsán elárulta, mi kell a visszavágáshoz, Djokovics nem friss és Cicipasz ellen folytatja

Marozsán esetében viszont úgy tűnik, most minden helyre állt, s a magyar teniszező az Eurosportnak utalt rá: nem ugyanolyan meccs lesz Davidovich Fokina ellen a wimbledoni, mint a mallorcai volt, amelyet a spanyol játékos szetthátrányból fordított meg.

– Teljesen mások a körülmények, mint múlt héten, más a pálya és az időjárás is. Jobban kell szerválnom, mint akkor, az adódó lehetőségeket pedig ki kell használnom – mondta Marozsán.

Női egyesben sajnos már nem számolgathatunk további esetleges párosításokat, Udvardy Panna a 18. kiemelt Jekatyerina Alekszandrova (6:4, 6:2), Bondár Anna az argentin Solana Sierra (6:3, 5:7, 7:5) ellen kapott ki, itt már nem maradt versenyben magyar játékos.

Djokovics Grand Slam-döntős ellen folytatja

Novak Djokovics, immár megszokott módon nem játszott füves pályás felvezetőtornán, a kínai Vu Ji-ping (Wu Yibing) ellen a második játszmát ugyan elveszítette, de összességében magabiztosan jutott tovább (6:4, 5:7, 6:4, 6:4).